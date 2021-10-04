Ущерб на $150 млн: украинец взломал более 100 иностранных компаний

В Украине разоблачили хакера, который совершил вирусные атаки на более 100 иностранных компаний, среди них известные мировые энергетическая и туристическая компании и разработчики техники. В целом нанесен ущерб на сумму более $150 млн.

Отмечается, что 25-летнего гражданина разоблачили в ходе спецоперации, организованной Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины и представителями Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Франции и Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры 4 октября.

Как выяснилось, украинец распространял вредоносные программы для вымогательства денег у иностранных компаний за восстановление данных. Он также имел сообщника, который помогал выводить средства.

Видео дня

Правоохранительные органы провели обыски в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях по месту жительства хакера и близких к нему людей. В результате изъяли денег на общую сумму более $360 тыс., компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. На криптокошельках украинского хакера нашли $1,3 млн.

Напомним, ранее в Украине разоблачили группу организованных преступников, которые устраивали кибератаки на компании из Южной Кореи и университеты США. Своими действиями они нанесли ущерб в $500 миллионов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, неизвестный хакер взломал блокчейн-платформу Poly Networ и вывел в криптовалюте примерно $600 млн. Это самая большая криптокража в истории. При этом после кражи хакер попросил кошелек с мультиподписью, чтобы вернуть средства.