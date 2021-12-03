Ущерб на 100 миллионов – в Украине разоблачили незаконную добычу песка

В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка на 100 млн грн. Ориентировочный объем незаконной добычи составляет более 500 тыс тонн. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

По информации Министерства внутренних дел, организованная преступная группа незаконно добывала песок из водоема на территории Фастовского района. В ходе следственных действий правоохранители изъяли:

документы и печати, которые использовались для их составления;

4 земснаряда;

грузовые автомобили;

экскаваторы.

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В текущее время ведутся следственные действия в уголовном производстве по двум статьям УК Украины. В частности:

ст. 240 – Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых;

ст. 364 – Злоупотребление властью или служебным положением.

Среди прочего, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы. Максимальный срок его может составить до 8 лет.

Летом 2021 года в Украине была введена уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и, в частности, песка. Согласно соответствующему закону, забор песчаного сырья наносит значительный вред окружающей среде.

Решение о жестком наказании тех, кто самовольно добывает песок, продиктовано тем, что их деятельность приводит к разрушению окружающих дорог. А кроме того, наносит огромный урон землям, на которых происходит добыча – делая их непригодными для использования в сельском и лесном хозяйствах.

Более того, случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых приобрели катастрофические размеры, фактически на всей территории Украины. Ведь песок является основной составляющей для возведения многоэтажек.

Впрочем, даже угроза тюрьмы не останавливает злоумышленников. Причина – незаконная добыча песка является прибыльным делом. По оценкам, нелегальные доходы от его продажи составляют сотни миллионов гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине экономического паспорта. По его замыслу, плату за ренту недр будут переводить на индивидуальные счета украинским детям. Деньги можно будет потратить, в частности, на образование.