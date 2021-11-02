Урожай не помог: украинцы будут платить за подсолнечное масло еще больше

В Украине на фоне хорошего урожая стали снижаться закупочные цены на сырье для производства подсолнечного масла – теперь тонна подсолнечника стоит 18-19 тыс., а не 20 тыс. грн. Однако говорить о падении цен на сам продукт не приходится. Литр масла в рознице все равно стоит в среднем дороже 66 грн, и цена может подняться еще на 2-3%.

Снижению стоимости масла внутри страны мешают глобальные тенденции. По данным Agronews, мировые цены на подсолнечное масло немного снизились, но все равно остались на высоком уровне (1370-1420 $/т).

"Цены на пальмовое масло остаются высокими. Это в ближайшее время будет поддерживать цены на соевое и подсолнечное масло на высоком уровне", – объяснили специалисты.

Как отметила в комментарии OBOZREVATEL аналитик УКАБ Светлана Литвин, за последние две недели октября цена подсолнечного масла в магазинах выросла на 4%, до 66,65 грн/л. В ноябре, по ее словам, следует ожидать подорожания еще на 2-3%. То есть в этом месяце литр масла обойдется уже в 68-69 грн/литр.

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Несмотря на то, что средняя стоимость литра подсолнечного масла определена аналитиками на уровне 66,65 грн, в реальности разброс цен куда больше. Так, в столичных магазинах за обычную бутылку 0,85 л продают от 43 грн (около 50 грн в пересчете на литр) до 74,59 грн (почти 88 грн/л). "Премиальное" масло в стекле может стоить и по 100 грн за 0,5 л.

На рынке "Столичный" тоже можно найти относительно дешевое масло, по 47,6 грн/л. Причем дешевле покупать именно по литру – если брать бутылку 5 л, то один литр в ней обойдется уже в 65,4 грн (цена 5 л – 327 грн).

Мясо

В ноябре, по словам Литвин, продолжит дорожать мясная продукция. Дело в том, что объемы производства говядины и курятины в 2021 году падают.

Еще одним драйвером подорожания мяса птицы может стать принятие законопроекта №5600, который предусматривает увеличение налоговой нагрузки на украинское птицеводство. В результате курятинаможет вырасти в цене на 10-15%, говорит Литвин.

Овощи и фрукты

Это сезонный рост цен. Скоро украинцы будут покупать овощи или из тепличных хозяйств, или из-за границы. А они всегда дороже отечественной продукции с грунта. Так, в ноябре ожидается рост стоимости на 5-10%, прогнозирует Литвин. Но до конца года подорожание может быть еще большим.

Яйца

На этот продукт цены тоже вырастут "по сезону". Подорожание яиц в ноябре ожидается на уровне 5%. То есть, за них будем платить уже примерно 37 грн (за десяток).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы платят за подсолнечное масло в разы больше, чем жители стран ЕС. Производители считают, что если ситуация с ценами на энергоносители не изменится, вскоре в магазине литр масла можно будет купить за цене выше 100 грн.