'Укрзалізниця' повысит зарплаты части работников: кому будут платить больше

Компания "Укрзалізниця" повышает на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих зарплату менее 30 тыс. грн. Поэтому уже за июль часть работников получит повышенные зарплаты.

Об этом сообщает и.о. главы правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании. "Выполняем договоренности – повышаем тарифные ставки и должностные оклады тем работникам, которых окладная часть менее 30 тыс. грн. Правление приняло решение ввести указанные изменения с 1 июня. За июль железнодорожники получат уже увеличенные зарплаты, а перерасчет за июнь будет осуществлено при начислении зарплаты за август", –сказал Юрик.

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Также он добавил, что указанные предложения были проработаны совместно с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, а изменения внесены в Положение об оплате труда работников "Укрзалізниці".

Напомним, "Укрзалізниця" 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог, а также из-за улучшения эпидемической ситуации.

"Восстановление и развитие международного железнодорожного сообщения – один из приоритетов работы пассажирского хозяйства "Укрзалізниці", – заявил Иван Юрик.

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