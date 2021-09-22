Украинцы заплатят налоги за свои машины: правила хотят кардинально изменить

В Украине в 2022-м налог на машины хотят взымать в том случае, если их цена превышает 200 минималок (сейчас 375). Это приведет к тому, что число плательщиков резко увеличится.

Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №5600. Отметим, с учетом обновленной минималки, по старым правилам платить нужно будет за авто, которые стоят от 2,4 млн грн, а по новым – от 1,3 млн грн. Норма о том, что авто при этом должно быть не старше пяти лет, сохраняется.

Такое новшество принимают для того, чтобы минимизировать влияние повышения минималки. Так, с каждым повышением количество тех украинцев, которые должны платить за свое авто, снижалось. А учитывая, что в 2021-м минималка увеличилась фактически на 1500 грн, количество плательщиков резко сократилось.

Видео дня

Ставка налога составляет 25 тыс. грн и платить нужно раз в год. Ежегодно Минэкономики публикует на своем сайте список марок, которые соответствуют указанной в законе стоимости. И если новшество примут нардепы, то помимо элитных авто в перечне могут появится даже вполне бюджетные машины.

Напомним, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению налогового законопроекта № 5600 – 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете. Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли.