Украинцы заплатят налоги с покупок, которые не смогут объяснить: как будет работать новая система

В Украине с сентября 2022-го введут непрямые методы контроля: проверять будут покупки. Если украинцу не удастся доказать, что расходы подтверждены легальным доходам, придется заплатить налог в 19,5%.

Об этом говорится в матераиле OBOZREVATEL. Непрямые методы налогового контроля – довольно распространенная мировая практика. Ее цель – борьба с отмыванием денег, махинациями и налоговыми преступлениями. Как рассказывает кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, эта система работает в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах.

"Там граждане должны документально подтверждать доходы и крупные расходы. В случае несовпадения или отсутствия документов, налоговая имеет право самостоятельно рассчитать сумму налога и требовать его уплаты. Работают налоговые агенты, которые собирают информацию о налогоплательщике у соседей, знакомых, родственников, коллег по работе и так далее", – говорит он.

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Однако эксперт отмечает, что такие методы не всегда эффективны, ведь создают конфликты налогоплательщиков и налоговой, приводят к длительным и затратным судебным процессам.

В то же время Черкашин отмечает, что непрямой налоговый контроль хорошо зарекомендовал себя в развитых демократиях. А вот успешных практик внедрения такой идеи в развивающихся странах он не нашел.

По официальным данным, сейчас законопроект о непрямых методах налогового контроля только разрабатывается Кабинетом министров.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.