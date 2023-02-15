Украинцы в Польше получают более 4 тыс. грн помощи: кто может рассчитывать

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут получить помощь от местного Красного Креста – ваучер на 500 злотых (более 4 тыс. грн по актуальному курсу). Рассчитывать на нее могут, в частности, лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности, а также женщины старше 60 или мужчины старше 65 лет.

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Об этом расскзали в Минреинтеграции. Там отметили, что получить помощь от Польского Красного Креста также могут:

беременные женщины (при наличии соответствующей справки);;

лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;

лица, которые сами ухаживают за тремя или более детьми.

"Получить ваучер можно в ближайшем отделении Красного Креста. При условии, если претенденты ранее не получали финансовую помощь или помощь от ООН или других неправительственных организаций", – говорится в сообщении.

На что можно потратить деньги

Как объяснили в министерстве, потратить 500 злотых от Польского Красного Креста украинцы могут на товары ряда категорий. В частности:

продукты питания;

средства гигиены;

бытовые принадлежности.

Пострадавшие от войны украинцы могут получить 1000 долларов от США

В свою очередь, Нью-Йоркская благотворительная организация в области технологической индустрии 1K объявила о предоставлении помощи в 1 тыс. долларов пострадавшим от войны украинцам. Программа рассчитана именно на семьи, поэтому одинокий человек не может получить выплату.

Подать заявку на выплату может любая украинская семья, как находящаяся в стране, так и выехавшая из нее в качестве беженцев. Сделать это можно здесь.

"Если будет выделена помощь, средства будут высланы в течение 1 часа", – рассказывают в $1K. В то же время там признают: иногда для поступления средств на счет может уйти несколько дней.

Сама помощь одноразовая. Получить же выплату смогут не все желающие. Причина – большое количество нуждающихся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о предоставлении около 12,9 тыс. грн.

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