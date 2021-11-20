Украинцы в 2022-м должны подать декларации и заплатить налоги с доходов: кого коснется

Украинцы, которые имеют дополнительный доход, в 2022-м должны заполнить декларации в налоговой. С зарплаты работодатель сам высчитывает налог и платит его, а вот с другого заработка платить в бюджет украинцы должны сами.

Об этом сказано в 162 статье Налогового кодекса. Заплатить нужно за доход, полученный в результате аренды недвижимости, дохода от независимой профессиональной деятельности, подарки, благотворительность. Ставка составит 18%. При этом с продажи недвижимости нужно заплатить налог в размере 5%.

Налоговая декларация по закону подается до 1 мая (в связи с карантином могут быть отсрочки) в налоговую по месту своей регистрации. Там же помогут рассчитать размер налогового обязательства.

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Уже в 2022-м в Украине появятся непрямые методы контроля плательщиков налога. Фактически, фискалы смогут контролировать расходы. И если окажется, что официальной зарплаты не хватает на то, чтобы объяснить свои траты, налог могут доначислить.

До сентября 2022-го также есть возможность узаконить (заполнить нулевую декларацию) свои сбережения, недвижимость, авто, которые уже заработаны в тени. Иначе налоговики также могут задать вопрос: где взяли деньги на покупку дома. Такой вопрос может возникнуть при попытке продать свой дом и купить новый.

К примеру, украинец. который сдает свою квартиру за 10 тыс. грн, за год должен заплатить в бюджет 21,6 тыс. грн налога. Ставка составляет 18% (подоходный налог).

Напомним, как писал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

Те, кто не может заплатить, имеют право обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.

Также в следующем году минимальную зарплату запланировали повысить всего на 200 грн. Это вызвало большую волну возмущения как среди населения, так и среди экспертов.