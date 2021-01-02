Украинцы в 2021-м заплатят налоги за свои квартиры: кому придется отдать 25 тысяч гривен

Александр Литвин Личные финансы 00:18, 3.01.2021

В Украине в 2021-м владельцы больших квартир и домов обязаны заплатить дополнительный налог в размере 25 тыс. грн.

Об этом говорится в 266-й статье Налогового кодекса. Такую доплату нужно заплатить тем, кто владеет квартирами площадью от 300 квадратных метров и (или) домами от 500 квадратов. Отметим, что 25 тыс. платятся дополнительно к общему налогу.

"При наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица-плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год", – говорится в Налоговом кодексе.

Кроме того, общий налог нужно заплатить, если:

  • имеете квартиру площадью от 60 квадратов или дом от 120 квадратов;

  • у вас есть дом и квартира общей площадью от 180 квадратов.

Важно заметить, что местная власть имеет право смягчить норму, например, брать налог с квартир площадью от 70 квадратов. Однако большинство властей на такой шаг не решаются. Максимальная ставка налога – 1,5% от минималки за прошлый год за каждый квадратный метр жилья, который превышает норму. В этом году – 70,8 грн.

К примеру, если у вас есть квартира площадью в 85 квадратных метров, оплатить нужно 25 квадратов (1770 грн). Если же квартира площадью 310 квадратов, то оплатить нужно 250 квадратов (17,7 тыс. грн) и дополнительно внести в бюджет 25 тыс. грн.

В 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля). С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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