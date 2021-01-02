Українці в 2021-му заплатять податки за свої квартири: кому доведеться віддати 25 тисяч гривень

Олександр Литвин Особисті фінанси 00:18, 3.01.2021

В Україні в 2021-му власники великих квартир і будинків зобов'язані заплатити додатковий податок в розмірі 25 тис. грн.

Про це йдеться в 266-й статті Податкового кодексу. Таку доплату потрібно заплатити тим, хто володіє квартирами площею від 300 квадратних метрів і (або) будинками від 500 квадратів. Відзначимо, що 25 тис. платяться додатково до загального податку.

"За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік", – йдеться в Податковому кодексі.

Крім того, загальний податок потрібно заплатити, якщо:

  • маєте квартиру площею від 60 квадратів або будинок від 120 квадратів;

  • у вас є будинок і квартира загальною площею від 180 квадратів.

Важливо зауважити, що місцева влада має право пом'якшити норму, наприклад, брати податок з квартир площею від 70 квадратів. Однак більшість влади на такий крок не погоджується. Максимальна ставка податку – 1,5% від мінімалки за минулий рік за кожен квадратний метр житла, що перевищує норму. Цього року – 70,8 грн.

Наприклад, якщо у вас є квартира площею в 85 квадратних метрів, оплатити потрібно 25 квадратів (1770 грн). Якщо ж квартира площею 310 квадратів, то оплатити потрібно 250 квадратів (17,7 тис. грн) і додатково внести в бюджет 25 тис. грн.

В 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня). З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість в 2021 році.

Фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Зокрема, якщо торік платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Українці пояснили, чому почали дивитися "Дизель шоу" замість "Вечірнього Кварталу"

Від вакцинації російським сурогатом відмовляються навіть друзі Кремля

Голубовська: унікальний лікар зібрався виїхати з України через зарплату в 8 тис. грн

В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити

У Луганську "Урал" з окупантами провалився під землю. Фото