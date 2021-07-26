Украинцы теряют миллиарды с мобильных счетов: куда пропадают деньги и как решить проблему

Ежегодно украинцы теряют от 1 до 3 млрд грн на контент-услугах, но многие изначально даже не знают, что какая-то услуга для них подключена. Такие данные озвучили в Офисе эффективного регулирования (BRDO). Масштабы проблемы – колоссальные, но много лет на нее не обращали внимания.

С 2019 года бюрократическими кругами начало ходить постановление Кабмина "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг". Но на днях Правительственный комитет по вопросам цифровой трансформации это постановление завернул.

Почему государство не защищает украинцев от грабежа их мобильных счетов и можно ли уберечь себя от потери средств – узнавал OBOZREVATEL.

Украинцы жалуются на "хитрости" с подпиской давно. У многих пользователей случались ситуации, когда внезапно со счета начинали пропадать деньги, а потом оказывалось, что они подписаны на платные рассылки. Ранее на эту проблему обращали мало внимания. При этом в с 2016-го до первого полугодия 2020 года в Национальную комиссию, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи (НКРСИ), поступило 1809 обращений о нарушении прав потребителей при предоставлении контент-услуг.

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В свою очередь операторы мобильной связи уверяют – проблем со скрытыми контент-услугами у них практически нет.

На запрос OBOZREVATEL в компании Vodafone отмечают, что жалобы на контент-услуги бывают. Но вины провайдеров в этом не видят.

"Как правило, при детальном рассмотрении таких обращений выясняется, что абонент самостоятельно подключил сервис или заказал пакет услуг, – сообщают в компании. – Согласно нашим правилам предоставления контент-услуг, абонент должен самостоятельно осуществить активные действия для активации. Соответственно, контент-провайдер не может по своему усмотрению активировать сервис абонентам. За этот год у нас не было выявлено ни одного такого нарушения договора".

По данным пресс-службы Киевстара, за последние годы количество жалоб пользователей на контент-услуги упало: с 117 в 2018-м до 63 в 2020-м: "Среди провайдеров, с которыми сотрудничает Киевстар, за последние годы случаев злонамеренного подключения контента не обнаружено. Обман абонентов – недопустимая практика, запрещенная украинским законодательством. Поэтому Киевстар следит за тем, чтобы контент-провайдеры, с которыми у нас есть договоры, придерживались этого порядка. Более того, во всех спорных случаях контент-провайдер обязан по требованию абонента вернуть деньги за некачественный продукт".

У оператора lifecell нас заверили, что еще в 2018-м году обновили процесс заказа таких услуг, чтобы избежать случайных или ошибочных заказов: "Была введена услуга по блокированию небрендированных сервисов (чтобы не быть подписанным на услуги контент-провайдера, абонент может позвонить в контакт-центр lifecell и попросить оператора добавить его номер в список абонентов, которые никогда не хотят подписываться на небрендированные услуги контент-провайдеров). В результате принятых мер уровень жалоб абонентов на "случайное" подключения контент-сервисов снизился практически до нуля".

Как рассказывает OBOZREVATEL глава сектора ICT Офиса эффективного регулирования (BRDO) Игорь Самоходский, есть три наиболее распространенных варианта, как стать "счастливым обладателем" ненужной платной подписки:

Клики по рекламе в интернете, которые расцениваются как подписка. Единоразовый заказ услуги, за которую позже начинают снимать регулярные платежи. Человек не предпринимает никаких действий, но у него начинают сами списывать деньги.

Совет: Регулярно проверяйте выписку по своим счетам, чтобы понять, куда уходят ваши деньги.

Деньги за эти услуги делят между собой операторы и провайдеры. Как сообщал ранее заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, доля мобильных операторов в среднем 1 из 3 млрд грн на рынке. В то же время по информации Самоходского, 2/3 средств получают операторы и 1/3 – провайдеры.

Мы обратились с этим вопросом к операторам. Как сообщили нам в Киевстар, условия договоров с провайдерами – это конфиденциальная информация, которая не разглашается. А в компании lifecell ответили, что условия взаиморасчетов с разными партнерами у них разные, но в целом прибыльность контент-услуг гораздо ниже озвученных цифр.

Когда украинцы узнают, что платят за ненужную подписку, максимум, что они могут сделать – это отписаться от нее, чтобы не терять деньги дальше. Это не всегда просто, но возможно.

Если же вы хотите вернуть назад уже потраченные деньги – это маловероятно. Подобные спорные вопросы решают не мобильные операторы, а провайдеры, которые и делают такие рассылки. А они, скорее всего, заявят, что вы сами дали согласие на платную услугу.

Отстоять свои права в суде, тоже, вероятно, не получится. Как сообщает Самоходский, около 80% всех пользователей мобильной связи в Украине пользуются услугами по предоплате, а не по контракту. Все их номера фактически обезличены, а значит все они могут стать потенциальной жертвой такой схемы и не смогут ничего доказать:

"Работающего правового способа защиты нет. Жалобы в комиссию не помогают. Через суды процесс защиты абонентов заблокирован", – подытожил эксперт.

Разработанное постановление Кабмина существенно усложнило бы доступ авторов платных услуг к счетам граждан. Среди прочего, оно оговаривало:

уточнение процесса заказа телекоммуникационных услуг (услуги) может осуществляться по выбору потребителя как в бумажной, так и электронной форме, с целью исключения возможности оператора считать бездействие абонента основанием для предоставления таких услуг (услуги);

предоставление потребителю услуги доступа к контент-ресурсу возможно только при наличии средств на его лицевом счете или достижения предельной суммы средств, определенной договором о предоставлении телекоммуникационных услуг.

Это постановление появилось еще осенью 2019-го. Его разработали НКРСИ совместно с командой Игоря Самоходского. Оно находилось на согласовании около 11 месяцев и не вступило в силу. Как предполагает Самоходский, документ блокировали лоббисты сферы.

На днях Правительственный комитет по вопросам цифровой трансформации вернул проект этого постановления НКРСИ. Обосновал это тем, что с января 2022-го вступает в силу "Закон об электронных коммуникациях", потому нужно комплексно пересматривать Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг. В НКРСИ на открытом заседании приняли решение: с комитетом согласиться и ждать января.

Операторы такое решение приветствовали. "Мы уверены, что принятие таких изменений в предварительно предложенной редакции было бы преждевременным и деструктивным для соответствующего бизнес-сегмента. Поэтому считаем целесообразным сконцентрироваться совместно с НКРСИ и ЦОВС на рассмотрении нового проекта Правил", – отвечают нам в Vodafone.

"Мы считаем очень правильным, что НКРС решила тщательно проанализировать законодательное и экономическое обоснование изменений в регулировании контент-услуг, и надеемся, что этот вопрос будет решен в интересах рынка и абонентов", – добавляют в Киевстар.

"Усложненная процедура заказа может повлиять на популярность контент-услуг. А это в свою очередь снизит доходы прежде всего правообладателей, то есть композиторов, музыкальных исполнителей, писателей, разработчиков игр и тому подобное", – говорят в Lifecell.

В свою очередь Самоходский разъясняет, что нет никаких сложностей с тем, чтобы принять постановление уже сейчас: "Я не улавливаю логики, почему не нужно защищать абонентов сейчас. Какой смысл откладывать изменение правил, если у тебя есть готовый акт? Если эту норму все органы согласовали, примите ее, а позже в новые правила внесите ту же редакцию".

Тем временем украинские пользователи мобильной связи как минимум еще на полгода останутся лишенными защиты и продолжат терять свои деньги. Будет ли найдено решение в 2022 году – пока вопрос.

Чаще всего на удочку платных подписок попадают люди, которые сами не могут разобраться со всеми нюансами схемы, во многих случаях – это пенсионеры. Они долго не могут понять, куда исчезают деньги. А когда понимают – не могут отключить услугу. Таким образом, бизнес на гороскопах и погоде превращается в бизнес на бабушках и дедушках, а контролирующие органы пока закрывают на это глаза.