Украинцы собрали для ВСУ около 250 млн грн через Дію
Украинцы собрали для ВСУ более 250 млн грн через Дію. Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам. Следить за тем, куда уходят ваши деньги, можно здесь.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что на эти деньги фонд закупил:
12 206 бронежилетов;
5 660 шлемов;
12 666 средств связи;
3 782 единицы тепловизионной и дневной оптики;
2 793 квадрокоптера;
11 военных беспилотных авиационных комплексов;
1 703 генераторы и другие источники питания;
72 автомобиля;
2 197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника);
1 391 ноутбук;
783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков;
309 единиц саперного оборудования.
В самой же Дії подчеркнули, что к сбору средств присоединились более 245 тыс. человек. А также напомнили: поддержать армию можно любой суммой.
Как поддержать армию Украины через Дію
В Дії отмечают: перевод с ее помощью денег для армии является безопасным. Для того же, чтобы присоединится к сбору средств для ВСУ, необходимо:
зайти в приложение;
нажать "Помощь армии" на главном экране;
указать сумму взноса;
заполнить реквизиты карты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мировые доноры собрали 10,1 млрд евро для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Средства были собраны во время мероприятия программы мобилизации в поддержку Украины Stand Up for Ukraine, которое прошло 9 апреля в столице Польши Варшаве.