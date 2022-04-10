Украинцы собрали для ВСУ около 250 млн грн через Дію

Украинцы собрали для ВСУ более 250 млн грн через Дію. Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам. Следить за тем, куда уходят ваши деньги, можно здесь.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что на эти деньги фонд закупил:

12 206 бронежилетов;

5 660 шлемов;

12 666 средств связи;

3 782 единицы тепловизионной и дневной оптики;

2 793 квадрокоптера;

11 военных беспилотных авиационных комплексов;

1 703 генераторы и другие источники питания;

72 автомобиля;

2 197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника);

1 391 ноутбук;

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783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков;

309 единиц саперного оборудования.

В самой же Дії подчеркнули, что к сбору средств присоединились более 245 тыс. человек. А также напомнили: поддержать армию можно любой суммой.

Как поддержать армию Украины через Дію

В Дії отмечают: перевод с ее помощью денег для армии является безопасным. Для того же, чтобы присоединится к сбору средств для ВСУ, необходимо:

зайти в приложение;

нажать "Помощь армии" на главном экране;

указать сумму взноса;

заполнить реквизиты карты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мировые доноры собрали 10,1 млрд евро для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Средства были собраны во время мероприятия программы мобилизации в поддержку Украины Stand Up for Ukraine, которое прошло 9 апреля в столице Польши Варшаве.