newspaper

Украинцы собрали для ВСУ около 250 млн грн через Дію

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
1,4 т.
Украинцы собрали для ВСУ около 250 млн грн через Дію

Украинцы собрали для ВСУ более 250 млн грн через Дію. Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам. Следить за тем, куда уходят ваши деньги, можно здесь.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что на эти деньги фонд закупил:

  • 12 206 бронежилетов;

  • 5 660 шлемов;

  • 12 666 средств связи;

  • 3 782 единицы тепловизионной и дневной оптики;

  • 2 793 квадрокоптера;

  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов;

  • 1 703 генераторы и другие источники питания;

  • 72 автомобиля;

  • 2 197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника);

  • 1 391 ноутбук;

Видео дня

  • 783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков;

  • 309 единиц саперного оборудования.

В самой же Дії подчеркнули, что к сбору средств присоединились более 245 тыс. человек. А также напомнили: поддержать армию можно любой суммой.

Как поддержать армию Украины через Дію

В Дії отмечают: перевод с ее помощью денег для армии является безопасным. Для того же, чтобы присоединится к сбору средств для ВСУ, необходимо:

  • зайти в приложение;

  • нажать "Помощь армии" на главном экране;

  • указать сумму взноса;

  • заполнить реквизиты карты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мировые доноры собрали 10,1 млрд евро для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Средства были собраны во время мероприятия программы мобилизации в поддержку Украины Stand Up for Ukraine, которое прошло 9 апреля в столице Польши Варшаве.

Война в Украине 2022приложение ДіяМинистерство цифровой трансформации УкраиныМихаил Федоров