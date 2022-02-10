Украинцы смогут потратить "1000 грн за вакцинацию" на газеты и журналы: как оформить подписку

Украинцы смогут покупать подписку на газеты и журналы на "ковидную" 1000 грн, которая выплачивается в рамках программы єПідтримка. Сделать это можно онлайн через национального почтового оператора "Укрпочта".

Такие изменения предусматривает постановление Кабинета министров. По данным "Укрпочты", оплатить подписку на газеты и журналы карточкой єПітримка можно будет с 14 февраля. OBOZREVATEL составил инструкцию для желающих воспользоваться новой услугой.

Как потратить "1000 грн за вакцинацию" через "Укрпочту"

Выберите из списка на сайте "Укрпочты" необходимое издание.

Укажите месяцы, на которые оформляется подписка, и нажмите "Добавить в корзину".

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Проверьте данные и сумму и нажмите "Оформить".

На следующей странице введите данные получателя (ФИО, адрес, номер телефона, e-mail), а также укажите адрес доставки (можно заказать и на абонентский ящик).

Укажите реквизиты карты єПідтримка (номер, срок действия, CVV-код) и оплатите покупку.

О возможности заплатить картой єПідтримка в отделениях "Укрпочта" не сообщает. Заплатить онлайн можно за подписки дешевле 1000 грн, т.к. не предусмотрена оплата одной части заказа картой єПідтримка, а другой – обычной картой.

"Рассчитаться картой єПідтримка можно при оформлении подписки онлайн. Это хорошая возможность... оформить годовую подписку для своих менее диджитальных родственников, например, бабушек и дедушек, проживающих в селах", – считает гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Что еще изменили в программе єПідтримка

Госпрограмма выплат полностью вакцинированным гражданам постоянно расширяется. Например, кроме возможности оплатить газеты и журналы, украинцам разрешили покупать за "ковидную" тысячу спорттовары, а также оплачивать образовательные услуги.

Еще несколько новшеств уже утвердили, но они еще не заработали. Речь идет о таких изменениях:

с 14 февраля 1000 грн на лекарства смогут тратить украинцы с 1-2 группой инвалидности (до этого – только люди старше 60 лет);

с 28 февраля разрешается оплата коммунальных услуг за средства єПідтримки (но только для украинцев 60+ или с 1-2 группой инвалидности);

с 14 марта начнутся выплаты дополнительных 500 грн тем, кто получил бустерную дозу вакцины от COVID-19.

К слову, срок действия счетов єПідтримка увеличен. Теперь на то, чтобы потратить деньги, дается 9 месяцев с момента их зачисления (было 4 месяца).

Как сообщал OBOZREVATEL, программа єПідтримка, по которой украинцам выдают "1000 грн за вакцинацию", будет длиться на протяжении практически всего 2022 года. Она завершится 18 декабря.