Украинцы смогут получить бесплатные продукты в "АТБ": как зарегистрироваться

В Украине в рамках єДопомога можно бесплатно получить продукты в сети "АТБ". Для этого необходимо заполнить заявку на сайте платформы, а после воспользоваться сертификатом для получения помощи.

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Как сообщает Минсоцполитики, єДопомога позволяет любому желающему оплатить сертификат. Также украинец, который нуждается в помощи, может заполнить заявку и получить сертификат.

"Теперь человек, нуждающийся в помощи, может использовать сертификат во всеукраинской сети супермаркетов "АТБ-Маркет". Благотворители из Украины и любой страны мира могут оплатить сертификат на продукты для семей, нуждающихся в помощи", – отмечают в ведомстве.

Как получить помощь?

1. Зарегистрируйтесь на платформе https://social.edopomoga.gov.ua/ru/.

2. Оставьте заявку на помощь, выбрав из перечня партнеров помощь сеть супермаркетов АТБ.

3. Когда благотворитель выберет заявку и произведет оплату, вы получите код в электронном кабинете на платформе и смс-сообщение на номер мобильного телефона. Чтобы воспользоваться помощью, при покупке товара на кассе нужно предоставить цифры кода из СМС или же показать подписку есть Помощь со штрих-кодом для сканирования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить возвратить субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию заставят возвратить в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более трех месяцев.

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