Отстали от Европы: в Украине работает всего две трети трудоспособных граждан

Доля работающих украинцев (или таких, которые готовых начать работать) в возрасте 15-64 года составляет 67,5%, что свидетельствует об одном из самых низких уровней экономической активности в Европе. К примеру, средний уровень в Европейском союзе – 75%.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили: прежде всего, низкая экономическая активность касается женщин, которые не могут работать в период ухода за ребенком.

"Например, среди женщин до 34 лет с полным высшим образованием только 76,4% являются экономически активными (работающими или готовыми работать). В то время как у мужчин этот показатель достигает 95%", – отметили в ЦЭС.

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При этом там напомнили, что украинский рынок труда не позволяет большинству граждан работать дистанционно. "По опросам, более 50% украинцев заявляли, что не могут выполнять свою работу удаленно", – подчеркнули эксперты.

Почему люди в Украине не могут трудоустроиться

В то же время, в Госслужбе занятости одной из главных причин безработицы в Украине назвали несоответствие условий труда и уровня зарплат требованиям соискателей. Другая причина – несоответствие предлагаемых вакансий навыкам людей. Всего же по состоянию на 1 декабря на учете в государственной службе занятости состояло 261 тыс. безработных.

По словам начальника Управления предоставления услуг населению ГСЗ Инна Бондини, почти 70% открытых вакансий затрагивают рабочие профессии. В то же время почти 60% состоящих на учете имеют высшее образование. "Т.е., есть несоответствие спроса и предложений, из-за чего люди остаются без работы", – отметила она.

"Больше всего же люди теряют работу или не имеют работу из-за того, что условия труда и уровень заработной платы не отвечают их требованиям. Работодатели предлагают невысокие официальные заработные платы, люди на это все чаще не согласны", – рассказала Бондини.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самый высокий спрос наблюдается на рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли и транспорта. По профессиональным группам наибольшим спросом у работодателей пользуются, прежде всего, квалифицированные рабочие с инструментом (23% вакансий) и рабочие по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин (18%).