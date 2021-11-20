Украинцы пытались заработать на PornHub, а получили уголовный срок

Семейная пара из Киева пыталась заработать с помощью размещения видеороликов на PornHub, что обычно приносит по несколько сотен долларов в месяц. За такую "подработку" суд приговорил их к году условного заключения. Также супругам придется заплатить 4413 грн в качестве покрытия расходов на судебные экспертизы.

И муж, и жена были безработными и таким образом планировали улучшить свои жизненные условия. Об этом, по данным Dev.ua, говорится в материалах Оболонского районного суда г. Киева.

Сообщается, что супруги с января по декабрь 2020 года снимали любительские видео порнографического характера с самими собой. Ролики выкладывали их на сайте PornHub. Одно из видео было снято на киевском пляже.

В ходе судебного разбирательства оба обвиняемых признали вину и раскаялись. Сначала суд приговорил их к трем годам лишения свободы, но из-за признания наказание смягчили до года условного заключения.

Видео дня

Эта пара – далеко не единственные украинцы, которые в течение последних лет решили улучшить свое материальное положение с помощью PornHub. Например, в сентябре инженера из Кременчука приговорили к тюремному сроку за размещение пикантных роликов.

Создание и распространение порнографических материалов в Украине запрещены законом. За такой способ "заработка" грозит уголовная ответственность.

Сам сайт предлагает "моделям" партнерскую программу. Доход "моделей" зависит от количества просмотров видео. Средняя оплата за тысячу просмотров составляет примерно 55 центов (около 15 грн).

Как рассказала на условиях анонимности украинка, "работавшая" в таком формате со своим парнем, в реальности суммы это далеко не заоблачные. Особенно учитывая то, что нужно покрывать расходы на технику для съемки видео.

"[Первое время] получалось около 150 долларов за месяц (сейчас это около 4 тыс. грн, меньше минимальной зарплаты. – Ред.)... Чем больше видео на канале, тем больше у вас просмотров, набирается это не сразу. Спустя год начали зарабатывать 1000-2000 долларов (26,5-53 тыс. грн) на двоих", – поделилась девушка.

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