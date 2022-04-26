Украинцы получат компенсацию за свое жилье: что предлагают в законопроекте и сколько заплатят за повреждения

Российские оккупационные войска разрушили тысячи украинских квартир и домов. Часть жилья повреждена, другая – полностью уничтожена. 42 народных депутата от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №7198, который предусматривает механизм компенсации стоимости недвижимости.

"Сначала гражданам компенсирует государство, а граждане отступают государству право требования на репарацию. Через специальные органы ООН она взимается с агрессоров", – объяснила в комментарии UBR экс-начальница отдела департамента финансовой стабильности НБУ Наталья Задерей.

Как оформить компенсацию:

подать заявление;

специальная комиссия должна рассмотреть заявление;

размер компенсации будет индивидуальным.

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Деньги смогут получать как те украинцы, чье жилье пострадало или разрушено, так и те, кто потеряли недостроенные дома. Приоритетное право на получение денег получат украинцы с инвалидностью, ветераны войны, семьи погибших защитников, а также многодетные семьи.

Сумма, которую получат украинцы в рамках компенсации, должно хватить либо на ремонт, либо на приобретение нового жилья. При этом деньги, вероятно, планируют получить за счет ареста российских резервов по всему миру. Речь идет о сотнях миллиардах долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, определять компенсацию за полностью разрушенное жилье в Украине будут специальные комиссии при органах местного самоуправления. А ущерб, который нанесен помещениям, где требуется ремонт, подсчитают обычные лицензированные оценщики имущества.