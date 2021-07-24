В Евросоюзе дешевле: почему украинцам приходится переплачивать за одежду и мебель

Украинцы платят за брендовую одежду, украшения или обувь в два раза больше, чем европейцы или американцы. С одной стороны, в нашей стране получают самые низкие зарплаты в Европе, а с другой – платят за непродовольственные товары по самым высоким ценам.

О том, почему так сильно отличаются цены и сколько зарабатывают продавцы, читайте в материале OBOZREVATEL.

"В украинских магазинах цены часто выше, чем в Милане. И некоторые бутики привозят коллекции с опозданием, т.е. во многих странах мира начинаются распродажи, а у нас – это новая коллекция", – рассказывает киевлянка Елена.

Из-за коронавируса путешествовать в страны ЕС почти невозможно и Елена теперь заказывает одежду, обувь и предметы интерьера в зарубежных интернет-магазинах. В большинстве из них можно "поймать" акцию и сэкономить до 30% от стоимости товара. Срок доставки занимает до двух недель.

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Украинцы любят одеваться красиво и готовы тратить на новые предметы интерьера едва ли не всю зарплату. "Я уже год работаю в бутике одежды, и видела много разного. И то, как покупательницы в буквальном смысле доставали последние копейки, чтобы расплатиться за юбку или брюки. Нередко за покупки платят кредитными картами, т.е. модные вещи покупают в долг. Хотя необходимости в этих покупках нет", – рассказывает продавец по имени Ирина, которая трудится в ТРЦ Sky Mall. Хорошо и модно выглядеть – черта украинцев. Причем, одежда или обувь обязательно должны быть брендовыми.

На этом неплохо зарабатывают украинские магазины. Например:

популярную сейчас модель джинсов известной американской торговой марки Levi’s в украинском магазине можно купить почти за 5,9 тыс. грн. Такая же пара, но в американском, обойдется в $168, что по текущему курсу составляет 4,5 тыс. грн.

мужские кроссовки для прогулок популярного американского бренда Timberland в бутике по акции продают почти за 3 тыс. грн, тогда как в американском – за $100, что по курсу чуть более 2,7 тыс. грн.

предметы интерьера тоже отличаются в цене. Например, в киевской IKEA матрац размером 90 на 200 стоит 2,5 тыс. грн. Аналогичный товар, но в польском магазине сети, обойдется в 299 злотых, т.е. по курсу – около 2 тыс. грн.

Украина – одна из беднейших стран Европы, и, по статистике, больше половины своего дохода потребители тратят на продукты питания. Почему же тогда непродовольственные товары и предметы интерьера стоят дороже? Экономист Владимир Лановой говорит, что в нашей стране гораздо меньше конкуренция, что позволяет держать высокие цены. "Украинские поставщики несут дополнительные расходы, в частности, коррупционные. Цены на электроэнергию, отопление в нашей стране выше", – говорит он. Все свои затраты магазины перекладывают на плечи потребителей.

В Украине достаточно большой теневой сектор, говорит Директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. По данным Министерства экономики, уровень теневой экономики дошел до 30%. И реальные доходы потребителей выше, чем указано в отчетах Государственной службы статистики. "И некоторые покупатели могут купить хорошие джинсы, поскольку живут не на одну зарплату", – говорит он.

Наценка в украинских магазинах в среднем составляет 30%, что гораздо выше по сравнению с другими европейскими странами. "В нашей стране бизнесмены отказываются работать при низкой рентабельности, все хотят зарабатывать много. Конкуренции почти нет, поэтому покупатели готовы платить больше", – рассказывает директор сети по продаже одежды, который попросил не называть его имени. И эта ситуация не меняется последние несколько лет.