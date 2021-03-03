Украинцы обязаны заплатить налоги за свои машины: когда и как могут наказать

Украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 2,2 млн грн и возрастом не больше пяти лет, должны заплатить 25 тыс. грн налога. На это дают 60 дней с момента получения квитанции.

Как говорится в ст. 267 Налогового кодекса, квитанция придет по месту регистрации. Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Напомним, в Украине ряд "слуг народа" предлагает увеличить налог на машины с 25 тысяч гривен до 6 минимальных зарплат (36 тысяч гривен). Кроме того, расширят и перечень автомобилей, за которые нужно ежегодно платить в бюджет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты).