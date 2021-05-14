Украинцы обязаны заплатить налог за свои квартиры: с кого потребуют штраф

Украинцам до 1 июля 2021-го придут налоги на квартиры и дома. Заплатить нужно до 70,8 грн за каждый "лишний" квадрат (больше 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов). Тем, кто не заплатит в течение двух месяцев, грозят штрафы.

"Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили в ГНС. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении", – поясняют в ГНС.

Важно заметить, что местная власть имеет право смягчить норму, например, брать налог с квартир площадью от 70 квадратов. Однако большинство властей на такой шаг не решаются. Максимальная ставка налога – 1,5% от минималки за прошлый год за каждый квадратный метр жилья, который превышает норму. В этом году – 70,8 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).