Украинцы обязаны подать декларации в налоговою по-новому: кто и сколько заплатит

В Украине с 1 января ввели новую форму налоговой декларации. В ее данных объединили информацию и о подоходном налоге, и о едином соцвзносе. Заполнить такую декларацию обязаны те украинцы, которые имели дополнительный доход.

О новом отчете сообщила Государственная налоговая служба. "Обращаем внимание налогоплательщиков – физических лиц, с 1 января 2022 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 17 декабря 2020 года № 783",– говорится в документе.

К слову, подавать налоговые декларации должны не все украинцы, а только те, кто имел дополнительный доход, с которого не уплачен подоходный налог работодателем. Согласно Налоговому кодексу, платить нужно:

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от независимой профессиональной деятельности (например, такой налог платят парикмахеры, которые предоставляют услуги вне работы);

если получили доход не от своего работодателя (например, за услугу);

за иностранный доход;

если зарабатывали на аренде имущества;

доход от инвестиционной прибыли;

за наследство;

за подарки;

за прощенный долг (кредит), если его размер выше 25% минималки;

если за год продать продукцию животноводства на сумму от 50 минималок;

если получить благотворительную помощь (нецелевую);

от продажи недвижимости.

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