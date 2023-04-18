Украинцы могут выгодно продать старые 10-копеечные монеты: сколько за них заплатят

Украинцы могут продать старые 10-копеечные монеты за тысячи гривен. Дело в том, что экземпляры некоторых разновидностей являются ценными и входят в разнообразные коллекции, а потому нумизматы готовы за них хорошо платить.

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К примеру, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 8 000 грн до 10 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

За 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:

среднем зубе трезуба, который сверху утолщен;

прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";

длинному и тонкому хвостику грозди №3;

гурте с мелкой или крупной насечкой.

За более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, выгодно продать украинцы могут и 1-копеечные монеты. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

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