В Украине запустили рынок земли, но схемы позволяют обойти новые правила: в чем проблема

С 1 июля в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения – физические лица могут продавать и покупать участки, но не более 100 га в одни руки. Агрохолдинги и другие компании приобретать землю не имеют права до 1 января 2024 года.

А иностранцам и вовсе запрещено принимать участие в этих сделках до решения референдума. Когда именно он будет – неизвестно. Но на практике, говорят юристы, все эти ограничения легко обойти.

О том, какие схемы могут работать на рынке и как обходят правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинские земли сельскохозяйственного назначения впервые можно покупать и продавать официально. "Я понимаю, у многих эйфория, но давайте говорить честно – земля продавалась и раньше. За примерами не нужно далеко ходить, вон, много участков вокруг Киева сейчас застраиваются, а еще пять-десять лет назад они относились к землям сельскохозяйственного назначения", – рассказывает представитель Вышгородского районного совета, который попросил не называть его имени.

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Официально покупать земли могут только физические лица, но и эти требования можно обойти, рассказывает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "Официально участок может купить исключительно физическое лицо – гражданин Украины. А потом составить договор на передачу земли юридическому лицу или иностранной компании", – заявил он.

Учитывая, что каждый гражданин страны может приобрести не более чем по 100 га, для скупки большого участка может понадобиться 20-50 человек. Но и это не проблема. Достаточно договориться с жителями отдаленного села и они подпишут необходимые документы, предоставят паспортные данные в обмен на денежное вознаграждение.

Похожая схема уже давно работает с некоторыми юридическими лицами, которые могут принимать участие в незаконных схемах. Такую компанию могут оформить на пенсионера или безработного – они за свои подписи ежемесячно могут получать от 2 тыс. до 10 тыс. грн. Но в том случае, если компания попадет в поле зрения правоохранительных органов, придется нести ответственность.

В первый день после открытия рынка земли в Украине были зарегистрированы 33 сделки, говорит министр юстиции Денис Малюська. "Это первые сделки по земле сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", – уточнил он.

По его словам, к 1 июля были внесены изменения во многие законы, разработан ряд подзаконных актов, подготовлено программное обеспечение, которое необходимо для продажи участков.

Но на самом деле все не так просто, рассказывает OBOZREVATEL нотариус по имени Михаил, который попросил не называть его фамилию. "Многие мои коллеги ушли в отпуск, потому что никаких нормальных разъяснений, как проводить сделки, мы не получили. Только единицам удалось подключиться к базам Государственного земельного кадастра и нас предупредили, что каждая сделка находится под контролем Министерства юстиции", – говорит он.

Что это значит? Что именно нотариус обязан проверить источник происхождения средств на покупку земли, т.е. попросить справки с места работы, отчеты компаний (для "ФОПов") и пр. Но самое неприятное, говорит Михаил, что именно нотариус должен удостовериться, что покупатель не действует в интересах третьих лиц. Т.е. не покупает землю для юридических лиц или иностранцев. "Но как это сделать? И как можно нести ответственность за такие действия?" – удивился нотариус.