Украинцев заставят заплатить до 100 тыс. грн штрафа: кого и как накажут за сжигание веток

Украинцы могут получить многотысячные штрафы за сжигание сухой травы, мусора, листьев и другой растительности. В редких случаях они могут превысить 100 тыс. грн.

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О том, какие штрафы угрожают украинцам за сжигание травы и веток – рассказывает OBOZREVATEL.

В Украине сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности запрещено законом и наказывается штрафом в размере от 3060 до 6120 грн.

Делать это запрещено, поскольку во время активного сжигания растительных остатков с выделяющимся дымом в воздух высвобождается ядовитая смесь, в ее состав входят пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы и т.д. Кстати, земляной покров, на котором сжигают траву, восстанавливается спустя 5-6 лет.

В свою очередь штраф для должностных лиц составляет 15-21 тыс. грн. Однако цифры могут увеличиться, если пожар переходит на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда.

Наибольшие штрафы – 90-150 тыс. грн – выписываются за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги. Если при пожаре погибли люди, то можно получить 2-5 лет лишения свободы.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что в Украине нельзя срывать, покупать и продавать подснежники, подснежники, крокусы и другие первоцветы. За это можно получить штраф – от 510 до 3655 грн.

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