Украинцы могут обогатиться, продав монеты разных номиналов: за какие хорошо заплатят

Бракованные украинские монеты разных номиналов могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей эти копейки представляют коллекционную ценность, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.

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Одним из таких браков является неправильный поворот аверса к реверсу. К примеру, 1 грн 2005 года с такой особенностью продают на специализированном ресурсе Violity за 10 000 грн. Владелец монеты сообщает:

изготовлена она в 2005 году;

материал – бронза;

реставрация ее не проводилась.

Примечальным является и материал, из которого отчеканена монета – бронза. По информации НБУ, монеты в 1 грн 2005 года изготавливались из латуни.

Также ценятся монеты с инкузным браком. Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.

К примеру 50 копеек с таким браком продают на Violity за 14 900 грн. Владелец монеты сообщает:

ее вес – 4,36 грамма;

материал – алюминиевая бронза;

состояние – коллекционное;

других дефектов она не имеет;

реставрации не поддавалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, за хорошие деньги можно продать монеты в 2 копейки. К примеру, за монеты 1996 года разновидности 1АА из алюминия могут заплатить 600-800 грн. А за такие же монеты, но из немагнитной стали – 2800-5600 грн.

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