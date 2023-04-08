Украинцы могут обогатиться, продав монеты разных номиналов: за какие хорошо заплатят
Бракованные украинские монеты разных номиналов могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей эти копейки представляют коллекционную ценность, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.
Одним из таких браков является неправильный поворот аверса к реверсу. К примеру, 1 грн 2005 года с такой особенностью продают на специализированном ресурсе Violity за 10 000 грн. Владелец монеты сообщает:
- изготовлена она в 2005 году;
- материал – бронза;
- реставрация ее не проводилась.
Примечальным является и материал, из которого отчеканена монета – бронза. По информации НБУ, монеты в 1 грн 2005 года изготавливались из латуни.
Также ценятся монеты с инкузным браком. Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.
К примеру 50 копеек с таким браком продают на Violity за 14 900 грн. Владелец монеты сообщает:
- ее вес – 4,36 грамма;
- материал – алюминиевая бронза;
- состояние – коллекционное;
- других дефектов она не имеет;
- реставрации не поддавалась.
Как сообщал OBOZREVATEL, за хорошие деньги можно продать монеты в 2 копейки. К примеру, за монеты 1996 года разновидности 1АА из алюминия могут заплатить 600-800 грн. А за такие же монеты, но из немагнитной стали – 2800-5600 грн.
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