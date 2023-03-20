Украинцы могут обогатиться, продав монеты из старых кошельков: как выглядят

Украинцы имеют возможность обогатиться, продав старые монеты, которые могут заваляться в старых карманах или кошельках. Нумизматы готовы выкладывать за такие копейки тысячи гривен – ведь они являются частью многих коллекций.

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Так, за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм, по данным ресурса "Монеты-ягодки", платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части трезуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Также ценятся 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг – за них могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету тоже можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

Охотятся и за 2 копейками 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их, по данным специалистов, можно продатьза 600-800 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем украинскую памятную монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 000 грн. Она выполнена из серебра – масса драгоценного металла в чистоте составляет 500 грамм. Номинал – 50 грн.

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