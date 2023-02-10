Украинцы могут найти в старых кошельках 2 копейки, которые можно продать за большие деньги: на что смотреть

Украинцы могут найти в копилках или старых кошелках монеты в 2 копейки, за которые нумизматы готовы платить хорошие деньги. Ведь они считаются ценными и входят в разные коллекции.

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К примеру 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за 600-800 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Также ценятся 2 копейки 2003 года. За них можно выручить от 1800 грн 2200 грн.

Как объясняют нумизматы, такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ. "Однако набор так и не выпустили, а монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 60 тыс. грн продают алюминиевую монету в 1 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки – алюминием (вместо стандартной латуни). А также годом – 1992-м: монеты этого года являются пробными и в оборот не выпускались.

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