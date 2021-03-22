Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры, машины и доходы: сколько и когда

Украинцы в 2021-м должны заплатить налоги с дополнительных доходов, за свои квартиры и машины. Ставки остались неизменными, однако уже в ближайшее время правила могут кардинально изменить.

О том, за что и сколько нужно заплатить украинцам до лета, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто должен платить налоги с доходов? За что и сколько?

В Украине работодатель платит налоги вместо сотрудника. "На руки" отдают уже "чистую" зарплату, а положенное государству переводят сами. Но если вы получаете доходы, например, как фрилансер, продали недвижимость или машину, предоставляете какие-то услуги "на дому", то налоги нужно платить самостоятельно.

Об этом сказано в 162 статье Налогового кодекса. К примеру, если вы сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларирует дополнительные доходы, но даже не знает, что это нужно делать.

За что нужно платить налог:

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и нецелевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

В сумме за год владелец квартиры, которую он сдает за 10 тыс. грн, должен заплатить в бюджет 23 400 грн. За нарушения грозят штрафы. Если не подать декларацию вовремя, придется заплатить 51-136 грн. А за сокрытие дохода штраф может составить от 10 до 50% неуплаченной суммы (зависит от того, как долго скрывать). Ну и к тому же придется и заплатить в бюджет сам налог.

Декларацию в налоговую нужно подавать до 1 мая. Там же должны рассчитать и сумму, которую придется отдать в бюджет.

Кому нужно заплатить налог за квартиру?

Часть украинцев до 1 июля получит по месту прописки квитанции-уведомления о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно за квартиры, площадь которых превышает 60 квадратов, и за дома площадью от 120 квадратных метров.

Это при условии, что одному члену семьи принадлежит больше указанной площади. Размер налога – до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год за каждый квадрат сверх нормы. Например, если квартира площадью 80 квадратных метров, заплатить придется до 1416 грн (по 70,8 грн за каждый "лишний" квадрат).

Кому нужно заплатить налог за машины?

Украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 2,2 млн грн и возрастом не больше пяти лет, должны заплатить 25 тыс. грн налога. На это дают 60 дней с момента получения квитанции.

Как говорится в ст. 267 Налогового кодекса, квитанция придет по месту регистрации. Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Так, оплата в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

А сколько нужно заплатить заробитчанам?

Украинец, который получил доход за границей, по закону должен, вернувшись домой, пойти в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и уплатить часть государству. Как отмечает в комментарии OBOZREVATEL генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун, в налогообложении заробитчан есть свои особенности.

Если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то по приезде в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. К примеру, в Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

Что хотят изменить?

Подоходный налог менять не будут. Во всяком случае, о таких планах ни в правительстве, ни в парламенте не заявляют. А вот другие, более мелкие налоги, могут изменить. К примеру, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что уже разработал новые правила для налога на недвижимость.

"Хочу отметить, что это не самый ресурсный налог. Он не так велик, чтобы все бросать и заниматься им. Но важно, чтобы те, у кого дорогая недвижимость и больше денег, платили больше. А те, у кого дешевая недвижимость и маленькие доходы, платили меньше или вообще не платили", – пояснил политик.

По действующим правилам, если в одном городе два одинаковых по площади дома: один на окраине и стоит 1 млн грн, а второй в центре и стоит 10 млн грн, налог будет одинаковым.

"Этот законопроект еще даже не подан в Верховную Раду. Я понимаю, что каждый имеет свою недвижимость, но если у тебя квартира в брежневке или хрущевке, то ты скорее всего не будешь платить, а если у тебя шикарная квартира в элитном доме, ты будешь платить больше. Разве это неправильно?", – сказал Гетманцев.

А вот новые ставки для налога на машины в Раде уже зарегистрировали. Соответствующее нововведение предусмотрено в законопроекте №4104 (под авторством премьер-министра Дениса Шмыгаля). Сейчас минимальная стоимость машины, при которой нужно платить налог, – 2,2 млн грн. По новым правилам была бы – 1,2 млн.

"Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что после увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, который размещен на официальном веб-сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат налогообложению", – поясняют в Министерстве финансов.

В Украине культура уплаты налогов все еще формируется. Налоги не платят миллионы украинцев, целые рынки, такие как аренды жилья, находятся в тени. Однако любое государство не может быть успешным без прозрачной уплаты налогов.