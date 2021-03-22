Українці повинні заплатити податки за свої квартири, машини і доходи: скільки і коли

Українці у 2021 році повинні заплатити податки з додаткових доходів, за свої квартири і машини. Ставки залишилися незмінними, однак уже найближчим часом правила можуть кардинально змінити.

Про те, за що і скільки потрібно заплатити українцям до літа, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто повинен платити податки з доходів? За що і скільки?

В Україні роботодавець платить податки замість співробітника. "На руки" віддають уже "чисту" зарплату, а те, що належить державі, переказують самі. Але якщо ви отримуєте доходи, наприклад, як фрилансер, продали нерухомість або машину, надаєте якісь послуги "на дому", то податки потрібно платити самостійно.

Про це йдеться в 162 статті Податкового кодексу. Наприклад, якщо ви здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Правда, левова частка українців не просто не декларують додаткові доходи, але навіть не знають, що це потрібно робити.

За що потрібно платити податок:

дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

дохід від оренди нерухомості – 18%;

прибуток від цінних паперів – 18%;

винагороди та інші виплати за договором – 18%;

подарунки і нецільова благодійність – 18%;

дохід від продажу нерухомості – 5%.

У сумі за рік власник квартири, яку він здає за 10 тис. грн, повинен заплатити в бюджет 23 400. За порушення загрожують штрафи. Якщо не подати декларацію вчасно, доведеться заплатити 51-136 грн. А за приховування доходу штраф може скласти від 10 до 50% несплаченої суми (залежить від того, як довго приховувати). Ну і до того ж доведеться і заплатити в бюджет сам податок.

Декларацію до податкової потрібно подавати до 1 травня. Там повинні розрахувати і суму, яку доведеться віддати в бюджет.

Кому потрібно заплатити податок за квартиру?

Частина українців до 1 липня отримає за місцем прописки квитанції-повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухомість. Платити потрібно за квартири, площа яких перевищує 60 квадратів, і за будинки площею від 120 квадратних метрів.

Це за умови, що одному члену сім'ї належить більше від зазначеної площі. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за минулий рік за кожен квадрат понад норми. Наприклад, якщо квартира площею 80 квадратних метрів, заплатити доведеться близько 1416 грн (по 70,8 грн за кожен "зайвий" квадрат).

Кому потрібно заплатити податок за машини?

Українці, які володіють машинами вартістю від 2,2 млн грн і віком не більш ніж п'ять років, повинні заплатити 25 тис. грн податку. На це дають 60 днів із моменту отримання квитанції.

Як говориться в ст. 267 Податкового кодексу, квитанція надійде за місцем реєстрації. Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Так, оплата в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право забрати автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

А скільки потрібно заплатити заробітчанам?

Українець, який отримав дохід за кордоном, згідно із законом повинен, повернувшись додому, піти в податкову за місцем реєстрації, заповнити декларацію і сплатити частину державі. Як зазначає в коментарі OBOZREVATEL генеральний директор Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун, в оподаткуванні заробітчан є свої особливості.

Якщо українець працює в країні, з якою підписано спеціальну угоду, то після приїзду в Україну потрібно заповнити декларацію і компенсувати тільки податкову ставку. Наприклад, у Болгарії прибутковий податок становить 10%. Якщо з нею підписано спеціальну угоду, то в Україні потрібно буде доплатити податок у розмірі 9,5% (в Україні прибутковий податок із військовим збором становить 19,5%).

Що хочуть змінити?

Прибутковий податок міняти не будуть. У всякому разі, про такі плани ні в уряді, ні в парламенті не заявляють. А ось інші, більш дрібні податки, можуть змінити. Наприклад, глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що вже розробив нові правила для податку на нерухомість.

"Хочу зазначити, що це не найбільш ресурсний податок. Він не такий великий, щоб все кидати і займатися ним. Але важливо, щоб ті, у кого дорога нерухомість і більше грошей, платили більше. А ті, у кого дешева нерухомість і маленькі доходи, платили менше або взагалі не платили", – пояснив політик.

За чинними правилами, якщо в одному місті два однакових за площею будинки: один на околиці й коштує 1 млн грн, а другий у центрі й коштує 10 млн грн, податок буде однаковим.

"Цей законопроєкт ще навіть не поданий у Верховну Раду. Я розумію, що кожен має свою нерухомість, але якщо у тебе квартира в брежневці або хрущовці, то ти, ймовірно, не будеш платити, а якщо у тебе шикарна квартира в елітному будинку, ти будеш платити більше. Хіба це неправильно?", – сказав Гетманцев.

А ось нові ставки для податку на машини в Раді вже зареєстрували. Відповідне нововведення передбачено в законопроєкті №4104 (під авторством прем'єр-міністра Дениса Шмигаля). Зараз мінімальна вартість машини, за якої потрібно платити податок – 2,2 млн грн. За новими правилами було б 1,2 млн.

"Зазначені зміни пропонуються в зв'язку з тим, що після збільшення розміру мінімальної заробітної плати 2020 року перелік автомобілів, який розміщений на офіційному вебсайті Мінекономіки, скоротився майже в 1,5 раза порівняно з 2019 роком, що призвело до зменшення кількості автомобілів, які підлягають оподаткуванню", – пояснюють у Міністерстві фінансів.

В Україні культура сплати податків все ще формується. Податки не платять мільйони українців, цілі ринки, такі як оренди житла, перебувають у тіні. Однак будь-яка держава не може бути успішною без прозорої сплати податків.