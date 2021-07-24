Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры: когда начнут штрафовать

Украинцам до 1 июля разослали платежки с уведомлением о том, что в течение 60 дней нужно заплатить налог на недвижимость. Уже с сентября налоговая сможет штрафовать тех, кто не выполнит свое обязательство.

Об этом говорится в ст. 266 Налогового кодекса. Платить нужно за ту площадь, которая превышает норму. Для квартиры "нормой" считается 60 квадратов на человека, а для домов – 120 квадратных метров. За каждый "лишний" квадрат нужно платить 70,8 грн.

К примеру, если на каждого человека – 100 квадратов, то заплатить придется за 40 квадратов. В этом году это 2,8 тыс. грн. Те, кто вовремя не заплатит, должны заплатить штраф.

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Так:

если заплатить с опозданием до 30 дне, то штраф составит 10%;

если задержать дольше, чем на 30 дней, то штраф заплатит 20%.

Отметим, в Украине разработали законопроект, который позволит изменить правила налога на недвижимость. Вместо площади депутаты предлагают учитывать стоимость жилья. Это сделано для того, чтобы те, кто владеет жильем в центре города и и дорогих районах, платили больше, чем те, у кого жилье находится в маленьких населенных пунктах.

Куда идут собранные налоги?

Налог пополняет местные бюджеты. Кроме того местная власть имеет право уменьшить ставку налога или увеличить норму по площади.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в этом году украинцы уже получили платежки за недвижимость. Те, кто не заплатит, вынуждены будут отдать больше (с учетом штрафа и пени).