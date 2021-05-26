Украинцы должны заплатить налоги на машины: в Кабмине хотят повысить плату

Уже несколько лет в Украине обсуждают возможность пересмотреть критерии для определения "элитного авто". Сейчас такими считаются те, которые не достигли возраста 5 лет и стоят не меньше 375 минималок (2,2 млн грн). С ростом минимальной зарплаты количество плательщиков налога сокращается.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Например, при минимальной зарплате в 4,7 тыс. грн платить нужно было за машины, стоимость которых составляет от 1,7 млн грн. В Кабмине предлагают, чтобы налог на машины платили все владельцы авто, цена которых превышает 200 минималок. Сейчас это 1,2 млн грн. Размер налога составляет 25 тыс. грн. Он платится раз в год.

Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции анонсировал налоговую реформу в Украине. И хоть документ все еще находится на согласовании Минфина, Кабмин уже успел его утвердить. Самые скандальные новшества касаются повышение ренты на железную руду, в три раза хотят повысить ставки экологического налога. Однако некоторые изменения могут коснутся и рядовых украинцев.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).