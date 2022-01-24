Украинцы будут платить за лук по новым ценам

В Украине уже в середине весны цена лука может вырасти аж на 25% – с 15 до 18,75 грн за килограмм. Причина – неурожайный сезон в 2021-м. Он были одним из худших з последние несколько лет.

Также повлияла неблагоприятная погода в летние месяцы минувшего года, говорит Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". Об этом сообщает AgroTimes.

"Лук еще раз может вернуть к себе доверие производителей, которые в 2021 году прогнозированно сократили посадочные площади под ним из-за низких цен в предыдущем периоде. Вдобавок неблагоприятная погода в летние месяцы прошлого года привела к смещению массового уборки урожая лука на сентябрь, в результате чего ухудшился прогноз по его качеству", – отмечает специалист.

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Хорев говорит, что оценивая сложившуюся ситуацию на рынке лука, можно ожидать, что стоимость вырастет как минимум на 25% к середине весны 2022 года. Сейчас лук в Украине продают по таким ценам:

на оптовом рынке "Столичный" – 14-16 грн/кг;

в супермаркетах АТБ, "Сільпо" та Varus –13-14 грн/кг;

в сетях Novus, Metro, "Фора" – 16-17 грн/кг.

Таким образом, средняя цена лука составляет 15 грн/кг. Если прогноз Хорева сбудется, то к весне килограмм лука будет стоить в среднем 18,75 грн.

Также эксперт прогнозирует, что картофель в Украине уже грядущей весной вырастет в цене до более высокого уровня, чем в аналогичный период 2021 года. Продукт нынче более дешево продают, чем годом ранее. Причины – значительное расширение площадей и большой урожай. Но в будущем картофель будет дорожать.

"Цены на все овощи борщового набора в Украине на сегодняшний день существенно преобладают показатели прошлого года, а некоторые основные позиции подорожали в разы. Исключением является картофель: из-за увеличения его валового сбора производители вынуждены реализовывать свою продукцию дешевле, чем в это же время прошлого года", – говорит Хорев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цены на яйца в Украине снизятся на 5-10% уже до конца текущего месяца. Новая стоимость составит примерно 36-38 грн за десяток. В супермаркетах яйца сейчас можно купить в среднем за 39-43 грн.