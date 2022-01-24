Украинцев предупредили о подорожании картошки: эксперт рассказал, когда вырастут цены

Картофель в Украине уже грядущей весной вырастет в цене до более высокого уровня, чем в аналогичный период 2021 года. Продукт нынче более дешево продают, чем годом ранее. Причины – значительное расширение площадей и большой урожай. Но в будущем картофель будет дорожать.

"Цены на все овощи борщового набора в Украине на сегодняшний день существенно преобладают показатели прошлого года, а некоторые основные позиции подорожали в разы. Исключением является картофель: из-за увеличения его валового сбора производители вынуждены реализовывать свою продукцию дешевле, чем в это же время прошлого года", – цитирует руководителя проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александра Хорева AgroTimes.

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По словам специалиста, по состоянию на середину текущего месяца, оптовые цены на картофель в Украине в среднем держалисб на отметке 4,5 грн/кг, и хотя есть стабильный спрос со стороны покупателей, фермеры не рисковали повышать цены из-за достаточного предложения товара на рынке. "Однако ситуация может измениться уже в ближайшие 1-2 месяца", – говорит Хорев.

Он добавил, что весной 2021-го фермеры значительно увеличили площади под картофелем. Однако ее качество из-за погодных условий было плохим. "С большей вероятностью уже к середине весны 2022 года на внутреннем рынке Украины ценники на картофель стандартного качества имеют все шансы превысить показатели 2021 года", – говорит эксперт.

Кстати, цены на яйца в Украине снизятся на 5-10% уже до конца текущего месяца. Новая стоимость составит примерно 36-38 грн за десяток. В супермаркетах яйца сейчас можно купить в среднем за 39-43 грн.

"Обычно после окончания всех новогодних праздников параллельно с понижением спроса, цена на яйца постепенно снижается на 5-10% и составит 36-38 грн за 10 штук. Такая цена фиксируется на этом уровне примерно до апреля", – цитирует аналитика УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлану Литвин Аgrotrend.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы тратят аж 36% от зарплаты на продукты. Больше из всех стран Европы показатель лишь в России – там платят больше всего – 45,6%, Беларуси – 42,6% и Молдове – 41,7%. Граждане стран ЕС тратят в разы меньше. Люксембуржцы, к примеру, всего лишь 9,4%.