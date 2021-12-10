Украинцам придется платить за одноразовые пакеты в магазинах: какие цены установили и зачем это нужно

С 10 декабря пластиковые пакеты, в которые большинство украинцев кладет фрукты или овощи в магазинах, могут стать платными. Соответствующий проект постановления уже опубликован на сайте Кабинета министров. Его рассмотрение было запланировано на 24 ноября, но данных о его принятии пока нет.

Зачем делать одноразовые пакеты платными и чем можно их заменить, рассказывает OBOZREVATEL.

Еще 1 июня Верховная Рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Согласно информации на сайте парламента, документ должен вступить в силу 10 декабря 2021 года. В статье 3 Закона определено, что распространение пластиковых пакетов осуществляется исключительно на платной основе.

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Согласно проекту постановления Кабмина "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты", с 10 декабря пластиковый пакет "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров" должен стоить:

без ручек и боковых складок – 2 грн;

без ручек с боковыми складками – 2,5 грн;

с ручками без боковых складок – 2,5 грн;

с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Это минимально допустимые розничные цены, но продавец может установить их на более высоком уровне.

Согласно замыслу, введение платы за пластиковые кульки должно сподвигнуть украинцев использовать их меньше и искать более экологичные альтернативы.

При этом биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов будут предоставляться бесплатно до 2023 года, ведь пока в массовом производстве альтернативы для них нет.

Платить за кулечки нужно будет как в супермаркетах, так и в других точках розничной торговли. Как будут контролировать исполнение этого постановления, OBOZREVATEL спросил у Госпродпотребслужбы, но там ответа до выхода материала не предоставили.

Среднее время использования одноразового пластикового пакета – около 12 минут. Многие выбрасывают их тут же, как только принесут продукты домой. При этом на свалке такие пакеты разлагаются около 500 лет, объясняет экс-глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

"Полиэтиленовые пакеты – один из самых опасных для окружающей среды видов мусора, ведь производится в огромных масштабах. Микрочастицы пластика загрязняют все элементы природной среды – воду, грунт, воздух. В частности, после 50-летнего исследования морской фауны австралийские ученые обнаружили следы применения пластика у 60% морских птиц (в желудках – Ред.). А человек, по данным WWF, еженедельно употребляет вес пластика, эквивалентный кредитной карте", – говорит он.

Как отмечает Мальованый, в настоящее время большинство ведущих стран мира отказываются от использования полиэтиленовых пакетов в пользу более экологичных альтернатив. Первыми это сделали в Дании в 1994 году, введя плату за сумки в магазинах. Налогообложение полиэтиленовой упаковки было введено и в Великобритании, что позволило вывести из обращения около 15 миллиардов пакетов. Полностью от использования пластиковых пакетов отказались уже 23 страны.

Постановление Кабмина о минимальных розничных ценах на пакеты ударит по карману далеко не всех украинцев. Часть граждан давно нашла более экологичную альтернативу пластику.

Активистка ГО "Зеленая генерация" Юлия Бонд из Марганца начала отказываться от пластиковых пакетов еще два года назад. Девушка задумалась о вреде, который несет пластик окружающей среде и здоровью людей. Поскольку у самой Юлии двое детей, то ее очень волнует вопрос, как будут жить на нашей планете следующие поколения.

По словам Бонд, многие продукты, как на рынке, так и в супермаркете, можно покупать вообще без пакетов. К примеру, бананы можно взвесить и приклеить стикер прямо на них. Или же использовать тканевые мешочки.

"Их можно и купить, и пошить самому. Раньше это была нормальная практика для наших бабушек и дедушек, ведь пластиковых пакетов не было. Все пользовались торбочками или мешочками и это не составляло сложностей. Лично я чаще покупаю овощи и фрукты в небольших магазинах или на рынках, где они, как правило, выращены более экологичными методами. При покупке я просто даю продавцу многоразовую сумку для той же картошки, и мне в нее насыпают. Такие сумки весят от 10 до 50 грамм, носить их с собой не сложно", – говорит девушка.

Если же вы пока не можете отказаться от пластиковых кульков, Юлия советует использовать их хотя бы как можно больше раз, а не выбрасывать сразу же, принеся из магазина.

Киевляне Роман и Наталия не используют пластиковые пакеты уже около года также потому, что хотели минимизировать вред для окружающей среды.

"Для овощей у нас сшитые мешочки из ткани, как тюль примерно. Вместо пакета – многоразовые сумки, если товаров немного – можно использовать небольшую экосумку. Но самое главное – не забывать это все брать с собой в магазин. Если поход не запланированный, то есть такие легкие сумки, которые скручиваются и застегиваются. Можно постоянно носить их с собой на всякий случай. Но в целом стоит стараться делать одну плановую закупку в неделю. Это и с точки зрения времени и бюджета более правильно", – рассказывает Роман.

После стольких лет использования пластиковых пакетов многим кажется, что обойтись без них просто невозможно. Но стоит вспомнить, что еще 30 лет назад в нашей стране пластиковый пакет был предметом своеобразной роскоши. И тем не менее, все люди находили, с чем пойти в магазин, во что положить картошку или яблоки, и вряд ли кто-то жаловался, что ему так неудобно. Само собой, 2 гривны за пакет на фоне общих покупок смогут мотивировать отказаться от пластика далеко не всех. Этот процесс будет долгим, но для нас, как и для других стран, он необходим.