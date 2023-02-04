Украинцу не понравился смартфон из рекламы на YouTube: он взыскал с продавца 3 тыс. грн морального ущерба

В Днепре Октябрский районный суд принял решение взыскать с продавца смартфонов и вернуть клиенту не только стоимость телефона, которые не понравился покупателю, но и 3 тыс. грн морального вреда.

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Как говорится в материале дела №201/7481/22, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL, украинец увидел в YouTube рекламу телефона Huawei Р50 Pro и заказал его. Телефон прислали Новой почтой, украинец заплатил за него. Однако позже оказалось, что в рекламе на YouTube описывались другие характеристики, поэтому он потребовал вернуть деньги назад.

Продавец якобы согласилась вернуть деньги (3899 грн). Смартфон покупатель отправил назад, но деньги ему так и не вернули. Более того, продавец не пришла в отделении почты и не забрала телефон назад. После покупатель обратился в полицию.

Суд изучил материалы дела и согласился с доводами истца. Покупатель имеет право вернуть технику назад в случае, если его не удовлетворили характеристики. Помимо возвращения стоимости телефона (3899 грн) покупатель также потребовал заплатить ему моральную компенсацию. В результате суд решил: обязать продавца вернуть в сумме 7044 грн (стоимость телефона, почтовых услуг и 3000 грн компенсации морального ущерба).

"Что касается морально вреда, необходимо отметить следующее: во-первых, приобретая смартфон у ответчика истец не мог даже представить, что этот товар будет некачественным и он не сможет пользоваться им по назначению в дальнейшем, кроме того, что ему вообще не вернут его товар (в предусмотренном порядке с гарантией и др.), обращаясь длительное время к представителям ответчика, истца так и не получил помощи и защиты своих нарушенных прав", – говорится в материалах дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Новая почта" разрешила передавать право на получение посылки другому человеку. Теперь получение посылок можно доверить друзьями или родственникам, причем бесплатно. Услуга называется "Другой получатель".

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