Украинцев ждет новый курс доллара: прогноз аналитика

В Украине на ближайшей неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Валюта на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,8 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,7/27,9 грн. По данным НБУ, доллар сейчас стоит 27,70 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. "На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еще снижался, на других же сегментах рынка он незначительно вырос на 0,04-0,3%", – сообщил он.

НБУ прогнозирует, что инфляция начнет замедляться со второй половины 2021 года, это замедление произойдет за счет поступлений от нового урожая и исчерпания эффекта низкой базы сравнения. Повышение учетной ставки Нацбанком также поможет сдержать инфляционное давление. По мнению регулятора, инфляция вернется в целевой диапазон 5%+/-1% в первом полугодии 2022 года. Ускорение потребительской инфляции до 7,5% в годовом измерении в феврале НБУ объясняет ростом цен на отдельные продукты питания из-за низкого урожая прошлого года и подорожанием топлива.

С прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,85 до 27,70 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,69/27,71 до 27,76/27,78 (+0,3%/+0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,63/27,83 до 27,65/27,84 (+0,1%/+0,04%). При этом спред между средней покупкой и продажей сохранился на уровне 0,7%.

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