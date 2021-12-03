Украинцев заставят заплатить налоги с покупок, которые не подтвердят белыми доходами: кто и сколько

В Украине с сентября 2022-го введут непрямые методы налогового контроля. Чиновники смогут проверять крупные расходы украинцев, и если их не удастся подтвердить доходами, с которых уплачены налоги, с такой сумммы придется заплатить 19,5% НДФЛ и военного сбора.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. У налоговиков есть база легальных доходов украинцев, которая копилась с 1995-го. При этом из реестров недвижимости, движимого имущества, а также от банковков можно получить информацию о крупных тратах. Если окажется, что легальными доходами такие расходы не объяснить, налоговики могут задать справедливый вопрос: откуда деньги.

Если украинец не сможет объяснить происхождение средств, придется заплатить за эту сумму налог. "Скорее всего, будет введен ценовой ценз, при котором в случае покупки свыше какой-то суммы продавец будет обязан взять мои данные, как покупателя, и передать в налоговую", – предполагает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

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"По некоторым данным, в недрах налоговой даже рассматривается идея обязать украинцев при крупных покупках предоставлять продавцу копию идентификационного кода, а тот должен будет сообщить эти данные в фискальные органы", – рассказывает президент Украинской организации защиты потребительских услуг Олег Титамир.

Под непрямой налоговый контроль не будут попадать задекларированные, а также приобретенные ранее мелкие активы:

400 тысяч грн;

жилая недвижимость площадью до 120 кв. м;

один автомобиль.

По официальным данным, сейчас законопроект о непрямых методах налогового контроля только разрабатывается Кабинетом министров.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.