Украинцев заставят заплатить налоги даже со старых квартир: сколько и кому придется заплатить

В Украине с сентября 2022-го начнут доначислять налоги за расходы, которые не смогут подтвердить. Речь идет, в том числе, о покупке квартир. Такое ужесточение введут сразу после того, как закончится налоговая амнистия.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Министерство финансов готовит непрямые методы налогового контроля. Это означает, что налоговики будут контролировать не только уплату взносов с доходов, но и расходы украинцев. Дело в том, что еще с 1995 года Государственная налоговая служба ведет учет всех белых доходов. Поэтому чиновники могут легко сравнить доходы и расходы и найти несовпадения.

Если окажется, что украинец тратит больше, чем зарабатывает, к нему возникнут вопросы: откуда взялись деньги? Уплачены ли с них налоги? И если налогоплательщик не сможет ответить, его заставят доплатить 19,5% налога.

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Это может коснуться также и покупки квартир. В момент, когда украинец попытается продать квартиру, которая была куплена много лет назад, налоговая сможет спросить: откуда взялись деньги, чтобы, к примеру, 15 лет назад приобрести жилье? Если его купили за счет родителей, то за такой подарок также нужно было заплатить налог.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что у налоговой есть право доначислить сумму неуплаченных налогов", – заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью НВ.

Здесь стоит отметить, что точные правила еще обсуждаются (Минфин готовит законопроект). Вполне возможно, что о крупных покупках должны будут сообщать налоговой также и продавцы. Подобные системы работают в разных странах.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.