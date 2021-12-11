Все расходы украинцев проверят, налоги заставят доплатить даже за старые квартиры: кто и сколько отдаст в бюджет

В Украине с сентября 2022-го налоговая начнет непрямые методы налогового контроля. Доначислять налоги в размере 19,5% (НДФЛ и военный сбор) будут даже за купленные в прошлом квартиры.

О том, кто и сколько заплатит, читайте в материале OBOZREVATEL.

У налоговой есть вся база доходов украинцев с 1995 года. Речь идет только о "белых доходах". С ними и будут сравнивать расходы. Если окажется, что семья купила квартиру, при этом не задекларировала доход (подарок от родителей и т.п), на стоимость жилья доначислят налог.

А если квартира была купленна в 90-х и данных еще нет в реестре, информация попадет налоговикам, если попытаться продать такую недвижимость. Кроме того, проверки будут касаться и любых других крупных расходов. Например, покупка земельных участков, авто и т.д.

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"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что у налоговой есть право доначислить сумму неуплаченных налогов", – заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью НВ.

Здесь стоит отметить, что точные правила еще обсуждаются (Минфин готовит законопроект). Вполне возможно, что о крупных покупках должны будут сообщать налоговой также и продавцы. Подобные системы работают в разных странах.

Единственный вариант избежать вопросов от налоговой в случае, если имущество было куплено за теневые доходы (например, накопления из зарплат в конвертах) – принять участие в налоговой амнистии. В таком случае, например, за квартиру нужно будет заплатить всего 5%. Но здесь также важно учесть, что для налоговой амнистии есть исключения.

Если площадь квартиры не превышает 120 квадратов, то заполнять нулевую декларацию и проходить налоговую амнистию не нужно. Вполне возможно, что в разработанном законопроекте Минфина о непрямых методах контроля также будут действовать ограничения. Например, не будут учитывать расходы до определенной суммы или недвижимость определенной площади.

Налоговая амнистия успешно прошла в целом ряде стран. Она позволяет вывести экономику из тени. В Украине, где львиная доля экономики находится в тени, она также может быть успешной. Но только при условии, если после нее начнутся жесткие проверки и у налогоплательщиков будет стимул выходить из тени.

Особенности амнистии:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

Также важно отметить, что отвечать перед правоохранителями и силовиками за уклонения от уплаты налогов тем, кто примет участие в амнистии, не нужно. Но важно учесть, что речь идет только о тех доходах, которые заработаны в "тени". Отмыть, например, деньги, которые получены мошенническим путем или в результате продаже запрещенных веществ нельзя. Также в налоговой амнистии не могут принимать участие чиновники, которые могли получить средства за счет коррупции.