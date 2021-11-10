Украинцев собрались штрафовать на 5000 грн за "китайские фонарики": почему их запрещают

Украинцев собираются штрафовать за запуск "китайских фонариков" – бумажных шаров, которые поднимаются в воздух с помощью открытого огня. Если новый закон примут, частным лицам придется заплатить за такое развлечение 1530-4590 грн штрафа, а должностным – и вовсе 4590-15300 грн. Дело в том, что "небесные фонарики" опасны для окружающей среды.

Санкции предусмотрены законопроектом № 6280, который Кабинет министров уже зарегистрировал в Верховной Раде. Документ запрещает не только "китайские фонарики", но и запуск в воздух с помощью открытого огня любых других устройств, кроме воздушных судов (воздушных шаров).

Штрафы будут еще выше, если запуск привел к возникновению пожара:

4590-15300 грн – для физических лиц;

10,7-30,6 тыс. грн – для должностных лиц.

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Законопроект по сути предлагает дополнить Кодекс об административных наказаниях. При этом в статье указывается, что запрет действует в таких зонах:

в пределах населенных пунктов;

около лесов, лугов, пастбищ и торфяников;

неподалеку от участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью;

возле или на территории объектов естественно-заповедного фонда;

около объектов повышенной опасности.

Если не появится дополнительных уточнений, под описание запретной зоны попадет практически любое место в Украине. Предполагается, что такие меры помогут защитить окружающую среду.

Траекторию полета "воздушных фонариков" невозможно предсказать. Фонарики могут улетать на расстояние до 6 км от места запуска и проводить в воздухе до получаса.

Соответственно, неизвестно, где приземлится такое устройство. Если полет или место падения будут неудачными, последствия могут оказаться очень серьезными, к примеру:

если фитиль не потухнет, а рядом с местом приземления будут легковоспламеняющиеся вещества, возникнет пожар;

проволочный каркас фонарика может стать ловушкой для диких животных или птиц, что приведет к их мучениям и смерти;

во время полета фонарики представляют опасность для воздушного транспорта.

Даже если ничего из вышеперечисленного не произошло, "небесные фонарики" все равно остаются вредным развлечением. Они губят экологию, ведь после использования превращаются в обычный мусор, разбросанный в случайных (и часто труднодоступных) местах.

Из-за этого "китайские фонарики" уже запрещены во многих странах – Германии, Испании, Австралии, некоторых штатах США, Австрии и т.д. В некоторых государствах даже введена уголовная ответственность за их запуск. Например, в Бразилии за это можно сесть в тюрьму на срок до 3 лет.

Планируется, что в Украине составлять и рассматривать административные протоколы за запуск фонариков будут представители Нацполиции, ГЧСЧ, Гослесагентства и Госэкоинспекции. В случае принятия закона, они получат соответствующие полномочия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине вступил в силу закон, увеличивающимй штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Максимально возможное предусмотренное им наказание – 5 100 грн с конфискацией животного.