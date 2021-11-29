Украинцев предупредили о росте цен на хлеб: сколько будем платить

Хлеб в Украине начнет дорожать уже в январе 2022 года. Но еще до Нового года стоимость может составить аж 40 грн за буханку. У экспертов разные прогнозы касательного того, насколько вырастет цена.

Одной из ключевых причин подорожания считается рост стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщает GSMinfo.

Как отметил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Руслан Сластьон, хлеб подорожает на 5%. По его словам, подорожание пшеницы, и как следствие муки, наложило отпечаток на стоимость продукта. Это означает, что в ближайшее время она пока будет оставаться стабильной.

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Так, буханка пшеничного хлеба может подорожать от 20 до 24 грн. То есть рост цены на 5% спровоцирует подорожание лишь на 1-1,5 грн. Но есть и менее оптимистичные прогнозы.

Как рассказал глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко, рост цен может начаться уже в декабре 2021-го. По его прогнозу, к концу года хлеб может подорожать аж на 10%. Главными причинами эксперт называет рост тарифов на газ и удорожание энергоносителей.

Отмечается, что директора многих хлебокомбинатов уже вынуждены оформлять кредиты, чтобы оплатить труд работников. Прогнозы сейчас неоптимистичны.

Украинские пекари предупреждают, что для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку. А это, соответственно, приведет к снижению качества самого продукта.

"Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – сказал Дудченко.

Впрочем, этому есть и другая причина. Это – нехватка зерна для производства качественной муки, ставшая результатом массовой продажи украинской пшеницы за границу.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине могут подорожать куриные яйца из-за проблем с птицефермами. Цены на электроэнергию в стране растут, некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся. Так, украинцы будут платить до 40 грн за десяток яиц.