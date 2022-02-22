Украинцев предупредили о росте курса доллара: сколько заплатим за валюту

Курс доллара в Украине с 20 по 26 февраля продолжит расти на фоне геополитического беспокойства. Валютные колебания в обе стороны могут стать более резкими. Курс, вероятнее всего, удержится в диапазоне от 28 до 28,7 грн/долл. Но если военные риски будут нарастать, не исключено, что доллар может врасти и до 29 грн.

Такие прогнозы OBOZREVATEL озвучили аналитики финансового рынка. Они уверены, что гривня ослабевает из-за панических настроений отдельных участников рынка. Конкретные цифры в прогнозах разнятся, эксперты говорят о нескольких сценариях:

Доллар в Украине до конца недели будет колебаться в пределах 28,05-28,45 грн, считает аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Евро при этом может дорасти до 32,45 грн (в пятницу, 18 февраля, официальный курс составлял 32,2 грн).

Видео дня

Курс будет находиться в коридоре 28,4-28,6 грн/долл ., прогнозирует руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин. "В случае если военные риски будут нарастать, и ситуация продолжит развиваться негативно, не исключено, что курс может преодолеть отметку 29 грн/долл. ", – уточняет эксперт.

Наиболее негативный прогноз – у старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба. Он считает, что наличный доллар подорожает до 28,7 грн/долл . "В случае сохранения напряженности... доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 28,5/28,7 грн", – говорит эксперт.

Оптимистичный сценарий озвучивает аналитик TeleTrade Сергей Родлер. По его мнению, курс будет находиться около психологически знаковой отметки в 28 грн/долл.

При этом излишне сильные колебания курс доллара продолжает сглаживать Национальный банк Украины. Для этого НБУ уже с середины февраля приходится продавать значительное количество валюты. "НБУ выходил на рынок с валютными интервенциями на продажу и реализовал на рынке около 100 млн долларов 18 февраля", – вспоминает Гойлов.

Несмотря на то, что в целом ситуация на валютном рынке остается сложной, у НБУ достаточно ресурсов для того, чтобы не допустить резких скачков. Многое также зависит от ответственной и спокойной позиции бизнеса и населения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцам посоветовал задуматься о диверсификации валютных сбережений. В корзину валют, с помощью которых можно сохранять средства, рекомендуют помимо доллара и евро добавить швейцарский франк. Он растет на фоне падения на мировых рынках.