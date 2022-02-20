Гривня продолжает дешеветь: как изменится курс доллара в Украине до конца февраля. Прогнозы

В Украине из-за панических настроений отдельных участников рынка гривня уверенно девальвирует. Нацбанку удалось частично отбить рост спроса, однако ситуация остается сложной.

О том, как и почему изменится курс доллара в ближайшую неделю, до 26 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара в Украине на фоне информации о возможном вторжении России уверенно рос в течение первых недель февраля. Нацбанку, чтобы успокоить рынок и компенсировать спрос, пришлось продавать значительное количество валюты.

"НБУ выходил на рынок с валютными интервенциями на продажу и реализовал на рынке около 100 млн долларов США 18 февраля", – вспоминает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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В целом же на валютный рынок влияют:

военная эскалация на Донбассе, новости о возможном полномасштабном вторжении РФ;

провальные размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма;

активная продажа валюты со стороны НБУ.

На украинскую экономику, финансовый и валютный рынок негативно влияют сами новости, хотя полномасштабного вторжения не произошло и власть призывает сохранять спокойствие.

На последнем аукционе украинского Минфина из шести выпусков облигаций спросом пользовались только краткосрочные – на шесть и двенадцать месяцев. "Инвесторы проигнорировали данной размещение, так как средневзвешенная доходность гособлигаций на фоне возросших геополитических рисков не отвечает рыночным реалиям", – говорит Гойлов.

Украина и представители НАТО не фиксируют отвода российских войск, а западные партнеры продолжают настаивать на высоких рисках эскалации. Именно на этот фон реагируют иностранцы, которые под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов, соглашается руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, добавляет: также инвесторы следят за ситуацией в США. Федеральная резервная система (аналог украинского НБУ) может в ближайшее время изменить свою политику.

"Внимание участников рынка все также приковано к макростатистике из США, которая может пролить свет на дальнейшие действия ФРС по части ужесточения кредитно-денежной политики. Некоторое снижение накала страстей касаемо геополитики позволило инвесторам закрыть глаза на разгон цен производителей США на 1% по сравнению с предыдущим месяцем – это самая большая цифра с мая прошлого года", – поясняет Родлер.

Согласно прогнозам аналитиков, с 20 по 26 февраля курс доллара, вероятно, продолжит расти.Гойлов считает, что коридор расшириться до 28,45 грн/$. При этом ниже психологической отметки в 28 грн/$ американская валюта не опустится.

"Вероятно, что на предстоящей неделе гривня относительно доллара США будет торговаться в ценовом канале 28,05-28,45. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится к отметке 32,45", – говорит он.

Шевчишин же считает, что гривня будет находиться в диапазоне 28,3-28,55 грн/$. Перед выходными, учитывая новости, а также принимая во внимание выходной день в США в понедельник, участники рынка постарались провести все запланированные операции. Геополитические риски сохраняются, как и опасность эскалации военных действий на Донбассе.

Наиболее негативный прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что доллар подорожает до 28,6 грн/$. "На ближайшую неделю, в случае сохранения напряженности, мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 28,5/28,7 грн", – говорит эксперт.

А оптимистичный сценарий озвучил Родлер: курс будет находиться около психологически знаковой отметки в 28 грн/$.

"Украинцы более спокойны, поскольку отследить и угнаться за проходящими событиями и курсовыми колебаниями на рынке проблематично. Более того, большинство, поддавшись панике, уже реализовали часть покупок и остаются в валюте. Другие же компании, опасаясь эскалации, сворачивают инвестиционную деятельность. Национальный банк Украины пытается сглаживать рыночные движения с помощью интервенций", – подытожил Шевчишин.

В целом же ситуация на валютном рынке остается сложной. Однако у НБУ все еще достаточно ресурсов для того, чтобы не допустить резких скачков. Многое также зависит от ответственной и спокойной позиции бизнеса и населения.