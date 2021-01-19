Украинцев обяжут заплатить налоги за свои машины: список опубликуют до февраля

В Украине до 1 февраля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликует список моделей машин, за который нужно будет заплатить транспортный налог. Размер налога составляет 25 тыс. грн.

Как отмечают в министерстве, со списком можно будет ознакомиться здесь. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые соответствуют следующим требованиям:

стоимость составляет от 375 минималок (2,2 млн грн);

возраст не превышает 5 лет.

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).