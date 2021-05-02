Украинцев обяжут содержать пожилых родителей, иначе лишат наследства: разработан законопроект

В Украине хотят на законодательном уровне закрепить за совершеннолетними детьми обязанность финансово содержать своих пожилых родителей и предоставить органам опеки более широкие полномочия. Такие новшества содержаться в законопроекте о защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами, который разработали в Министерстве социальной политики.

Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте ведомства. О том, что предлагается законопроектом и каких изменений следует ожидать украинцам в случае его принятия, идет речь в материале OBOZREVATEL.

Из моральной плоскости в законодательную

В соответствии с Конституцией, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Также эта норма закреплена в Семейном кодексе, согласно которому совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

Однако на практике эти нормы имеют больше рекомендательный и морально-этический характер. При нормальных взаимоотношениях в семье дети добровольно помогают своим нетрудоспособным родителям и заботятся о них. В противном случае только черед суд можно добиться помощи от нерадивых детей в виде выплаты родителям алиментов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, нередки случаи, когда дети, которые обязаны по закону содержать своих нетрудоспособных родителей, оказывать материальную помощь и участвовать в расходах, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью, игнорируют такие требования. В результате пожилые люди, которые частично или полностью утрачивают дееспособность и требуют ухода, оказываются в интернатах или других социальных учреждениях, где содержатся за государственный счет.

Поэтому в правительстве решили на уровне закона внедрить норму, которая обяжет совершеннолетних детей оплатить все расходы социальных служб на содержание их пожилых родителей. Другими словами, если человек сам не хочет/не может ухаживать за своими престарелыми родителями и прибегает к услугам специализированных учреждений, которые финансируются с госбюджета, то он обязан компенсировать все затраты таких заведений по содержанию, уходу и погребению.

Если же наследники добровольно не будут выполнять это требование, учреждение или местная власть смогут в судебном порядке потребовать возмещения расходов за три года. Более того, дети, на которых оформлена опека в отношении их родителей, не смогут вступить в права наследства, пока не рассчитаются в полном объеме с учреждениями по уходу за пожилыми людьми.

Требования к опекунам ужесточатся

Речь идет об усилении гарантий и условий для лиц, заключивших договор пожизненного содержания и претендующих на наследство подопечного. В частности, на опекунов накладываются аналогичные обязательства по компенсации расходов социальных служб, если пожилому лицу, подписавшему договор пожизненного содержания, понадобится уход или другая помощь таких служб. В случае невыполнения такого обязательства опекун по решению суда будет лишен права на имущество подопечного.

Также законопроектом предлагается узаконить сумму, которую обязаны будут тратить на пожилых людей опекуны, заключившие с ними договор пожизненного содержания. Она устанавливается на уровне не менее чем два размера прожиточного минимума для соответствующей категории лиц. Сейчас размер денежного обеспечения определяется исключительно по договоренности сторон.

Среди других изменений, которые касаются условий договора пожизненного содержания, можно выделить следующие:

опекуны обязаны будут и содержать подопечного, и ухаживать за ним в случае необходимости. Сейчас можно выбрать либо уход, либо содержание, или же по желанию – и то, и другое;

государственные и частные учреждения по уходу за пожилыми людьми, а также местные органы власти получат право быть стороной в договоре пожизненного содержания и ухода и, соответственно, будут иметь право унаследовать имущество подопечного;

в договоре необходимо будет предусматривать фиксированную стоимость материального обеспечения, уровень которой не должен быть ниже стоимости социальных услуг по уходу;

опекуны смогут принимать наследство только после возмещения всех необходимых расходов специализированному заведению по уходу за подопечным.

Органам опеки существенно расширят полномочия

На сегодняшний день опекун может продать или обменять квартиру подопечного только после разрешения органов опеки. А вот в случае принятия законопроекта такое разрешение надо будет получать также и в случае сдачи имущества в аренду. Это же будет касаться и детей, на которых оформлена опека в отношении их родителей.

Кроме того, органы опеки и попечительства смогут заблокировать любую сделку в отношении имущества недееспособного лица или лица, гражданская дееспособность которого ограничена. В частности, запрет наложат в случае, если во время проверки выяснится, что между опекуном и подопечным не достигнуто согласия по поводу отчуждения или аренды имущества, либо же органу опеки покажется, что запланированная операция с имуществом противоречит интересам подопечного.

В этом моменте эксперты усматривают самые большие коррупционные риски. Так, например, некоторые из недобросовестных работников попечительных органов могут злоупотреблять своими правами, безосновательно не предоставляя опекуну разрешение на сделку и провоцируя его таким образом на взятку.

Тем не менее, авторы законопроекта в социальном ведомстве ожидают, что наделение органов опеки более широкими полномочиями позволит защитить от потери имущества людей пожилого возраста, которые постоянно проживают в домах престарелых или других учреждениях социального обслуживания, в частности, людей с психическими расстройствами.

Сейчас законопроект еще проходит стадию обсуждения и доработки, в случае необходимости, перед внесением его на рассмотрение правительства. Предварительно авторизовавшись на сайте Минсоцполитики, каждый желающий может высказать свои предложения или замечания к документу.