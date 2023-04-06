Украинцев обманывают в супермаркетах: одно из частых нарушений объяснили в Госпотребслужбе

В Украине в супермаркетах и магазинах часто нарушаются права покупателей. Один из таких случаев – требование заплатить за разбитые товары. Для этого представителям магазина сначала нужно доказать вину покупателя в суде.

Видео дня

Об этом рассказали в Госпотребслужбе. "Если вы случайно разбили товар, не спешите за него платить, ведь законодательство на стороне потребителей", – отметили специалисты.

Они объяснили, что риски случайного уничтожения и случайной порчи имущества несут исключительно его владельцы (если иное не установлено договором или законом). Эта норма прописана в ст. 323 Гражданского кодекса Украины. А покупатель в супермаркете – это не собственник товара, пока не заплатит за него на кассе.

Более того, в законе о защите прав потребителей (ст. 17, п. 2) прописано, что продавец обязан содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты. По этой же норме запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента, объяснили в Госпотребслужбе.

"Поэтому, если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде", – подчеркнули в ведомстве.

Без решения суда представители супермаркета имеют право только зафиксировать факт повреждения товара. Если в магазине продолжается давление на покупателя с требованием оплатить товар, нужно вызывать полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине супермаркеты и магазины используют целый ряд хитростей для того, чтобы продать товар дороже его заявленной стоимости. К примеру, специально устанавливают "хитрые цены", которые позволяют округлять сдачу в пользу продавца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!