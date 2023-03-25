Супермаркеты дурят украинцев: какие схемы используют, жертвой может стать любой

В Украине супермаркеты и магазины используют целый ряд хитростей для того, чтобы продать товар выше его заявленной стоимости. Они специально устанавливают "хитрые цены", которые позволяют округлять сдачу в пользу продавца. Кроме того, обманывают с помощью неправильных весов, лишней тары, разных цен и т. д.

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О том, какие схемы используют супермаркеты и на что стоит обратить внимание покупателю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Неправильный вес. Весы и на кассах, и в отделах магазинов с помощью простых махинаций могут показывать неправильный вес. Иногда для этого используют специальные грузики, нити, а в отдельных случаях просто незаметно кладут предметы при взвешивании. Поэтому важно проверять вес на контрольных весах не только на рынках, но и в супермаркетах.

Если у вас есть сомнения, что весы работают правильно – взвесьте один раз свой телефон на тех весах, которым вы доверяете, – позже, взвесив свой телефон на весах продавца, вы сможете проверить, насколько корректно они работают.

Разные цены. По правилам магазин обязан продать вам товар по цене, указанной на ценнике. Поэтому внимательно проверяйте уже на кассе, по правильной ли цене вам "пробили" товар. Иногда неправильные цены отображены и на весах самообслуживания (в случаях, если они сразу же печатают стикер).

"Хитрая сдача". По правилам округления вам могут отдать не всю сдачу. Сумму менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а более 5 копеек – должны "простить" покупателю. Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн.

Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют.

Опасные для здоровья уценки. В Украине по закону запрещено продавать продукты, срок годности которых истек. Однако некоторые магазины предлагают такой товар по сниженной цене. Перед тем, как покупать что-либо по скидке, обязательно проверьте срок годности. Также учитывайте, что при неправильных условиях хранения срок годности сокращается.

Лживые скидки. Некоторые супермаркеты обманывают украинцев на скидках. Они указывают значительную скидку, но на самом деле перед тем, как снизить цену, повышают ее.

Лишняя тара. Если вы покупаете что-либо на развес, вы не должны платить за тару. Проследите, чтобы вашу покупку обязательно взвесили без учета тары. Иначе вам придется платить, например, за пластиковую упаковку по цене колбасы.

Если не хотите заплатить лишнее или купить плохой товар – будьте внимательны. Само собой, предусмотреть все варианты обмана очень сложно. Но если вы будете приходить в магазин с четко сформированным списком покупок, обращать внимание на этикетки и в случае чего проверять информацию – обмануть вас будет сложнее, чем если вы зайдете в магазин просто посмотреть и будете покупать все подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит гречки Украине не грозит. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн. А ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн.

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