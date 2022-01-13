Украинцев обманывают на деньги с помощью доставки посылок: как работает схема мошенников

Мошенники в Украине используют схему для обмана украинцев с помощью услуги доставки. Так, аферист под видом продавца размещает в сети на продажу товар. Покупателю предлагает оплатить и отправить посылку через услугу доставки, к примеру OLX-Доставка.

После этого он оформляет услугу на сайте и отправляет товар в указанное покупателем отделение почты. Далее в соцсетях размещается номер накладной с просьбой незнакомым ему людям срочно забрать посылку из отделения, сообщается на странице OLX в Facebook.

Однако потом, вместо настоящего покупателя подставной человек забирает посылку, в которой на самом деле товара нет. А аферист получает деньги от сделки.

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Работники отделения должны проверить документы получателя. Также рекомендуется, если вы сталкиваетесь с такими нарушениями, сразу сообщать об этом. В OLX подготовили несколько советов:

при получении товара нужно обязательно осматривать его на месте;

свои персональные данные и документы нельзя разглашать посторонним лицам и не следует размещать в публичном поле.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему для обмана украинцев. Для этого они используют платформу онлайн-объявлений OLX, а также "Укрпочту", чьи сотрудники практически не проверяют документы получателей посылок.

По словам одессита Сергея Кравца, на OLX он нашел объявление о продаже смартфона iPhone 12 mini. Продавец предложил отправить его на следующий день с помощью услуги "OLX Доставка" через "Укрпочту". Мужчина согласился и оплатил товар.

"В указанный срок продавец заказ не отправил – однако пообещал сделать это завтра. И действительно, на следующий день заказ был отправлен", – рассказывает Кравец.

Параллельно, продолжает он, на OLX было выставлено такое же объявление о продаже точно телефона за ту же сумму. Доставить его продавец предлагал также с помощью "OLX Доставки" через "Укрпочту".

Тем не менее, через некоторое время мужчина получил уведомление о доставке заказа в отделение "Укрпочты". А при осмотре посылки оказалось, что вместо телефона в ней лежат сок, конфета и плитка шоколада. "Естественно, от посылки я отказался. Деньги же за нее вскоре были возвращены на карту", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL выяснил:

какие схемы чаще всего мошенники используют в интернете;

какие уловки используют телефонные мошенники;

как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств.

OBOZREVATEL писал ранее, что в Украине разоблачили хакерскую группу, которая нанесла ущерб американским и европейским компаниям в более $1 млн. Злоумышленники использовали компьютерный вирус-шифрователь. Схему организовал киевлянин со своей женой и знакомыми.