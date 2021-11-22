Украинцев хотят 'привязать' к телефонным номерам: в Раде объяснили, зачем это нужно

Граждан Украины планируют обязать перевести на контракт телефонные номера, привязанные к банковским картам, чтобы сделать их именными. В настоящее время фракция "Слуга народа", являющаяся автором этой инициативы, проводит социологическое исследование на тему восприятия идеи украинцами.

В случае принятия законопроекта, он не будет распространяться на телефонные номера, не связанные с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами. Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", член комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

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По его словам, речь идет о "революционном" законопроекте, который имеет целью защитить граждан от мошенников, совершающих преступления с банковскими счетами.

"Человек имеет банковскую карточку, которая привязана к телефонному номеру. В случае мошеннических действий, которые происходят с этой банковской картой с применением этого телефонного номера, человек обращается к киберполиции, киберполиция обращается к оператору, а оператор говорит, что этот телефонный номер не контрактный, припейдный. То есть это номер ничейный", – объяснил нардеп.

Таким образом, "мошенники посредством социальной инженерии похищают такие номера, а затем с банковского счета похищают деньги".

Законопроект, который предлагается в "Слуге народа", предусматривает обязательное оформление контракта с мобильным оператором, если речь идет о номере, задействованном в финансовых или цифровых операциях.

"Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или получения цифровых услуг, в частности, для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть", – рассказал Федиенко.

Он также объяснил, почему не стоит бояться привязки мобильного номера к конкретному человеку и почему это не означает, что человек попадет в поле зрения спецслужб.

"Некоторые говорят: теперь за нами будут следить спецслужбы, государство и т.д. 20 лет назад, возможно, так и было бы, но сейчас мы вошли в такую фазу цифрового общества, где спецслужбам вообще не нужно следить за вашим мобильным телефоном, потому что, как правило, люди сами о себе пишут в соцсетях", – заметил нардеп.

Он сообщил, что в настоящее время документ проходит этап социального исследования, чтобы определить, "насколько критично на него будет реагировать население". Результаты исследования ожидаются скоро.

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