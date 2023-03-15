Украинцев дурят в супермаркетах: в Госпотребслужбе рассказали, за что магазины обязаны заплатить покупателю 

В Украине в супермаркетах и магазинах, в которых есть камеры хранения, размещают сообщения о том, что администрация не несет ответственность за сохранность вещей. Это не соответствует нормам закона и в случае пропажи вещей супермаркет обязан компенсировать полную их стоимость.

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Как советуют в Госпотребслужбе, в случае кражи ваших вещей из камеры хранения сразу же вызывайте администрацию заведения и полицию. "Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках хранения (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). Хранитель вещей должен возместить все убытки при потере в размере их стоимости", - отмечают в сообщении.

После кражи нужно вспомнить и поисать все вещи в заявлении в полицию, чтобы зафиксировать все документально. "Если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, по закону супермаркет не имеет права требовать оставлять вещи в ячейках. Покупатель сам принимает решение, пользоваться ли камерой хранения.

Также по закону украинец имеет право купить товар по той цене, которая указана на прилавке. Поэтому если на кассе называют другую цену, покупатель имеет право потребовать продать товар по цене из торгового зала.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит гречки Украине не грозит. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн. А ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн.

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